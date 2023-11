Sertanejo Cristiano mostra a primeira foto do filho após cirurgia

Sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, fala sobre a luta do filho pela vida: ‘Você venceu mais um combate’

O cantor sertanejo Cristiano, da dupla com Zé Neto, mostrou a primeira foto do seu filho Miguel após a cirurgia no coração. O bebê foi operado na manhã desta segunda-feira, 20, e segue em recuperação no hospital. Na imagem, o menino apareceu dormindo enquanto era monitorado na internação.

Na legenda, o pai coruja falou sobre a força do filho e a fé em sua recuperação. Além disso, ele mandou recado para o herdeiro.

"Mais um combate, mais uma etapa do milagre da sua vida concluído. É filho, nem com meus 35 anos, já enfrentei tantas lutas pela vida como você! A dor de te ver passar por tudo, é imensurável, mas Jesus esta no barco, conduzindo, confiamos e te entregamos, e o que pedimos alcançamos. A fé é a única força que nós manteve de pé até aqui, mas fé por inteiro, fé sem desconfianças de Deus, eu sempre pedi pela sua vida, pelo seu milagre, mas sempre pedi pra que fosse feita a vontade de Deus, não a minha, pois tinha fé de que ele saberia o melhor pra nós, jamais culpei ou culparia Deus por nada que acontecesse!", disse ele.

"Você venceu mais um combate, de uma guerra, mas essa batalha era a mais difícil e importante e delicada, quem esteve a sua frente comandando essa batalha, também se chama Miguel, o Arcanjo do Senhor, que te defendeu no combate, pois eis o significado do nome de vocês “Quem como Deus?”

Obrigado a todos pelas orações e toda positividade, tenham certeza que elas chegaram até o Miguel!", completou.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano (@crisznec)

O que o filho de Cristiano tem?

O bebê Miguel tem cinco meses de vida e nasceu com Tetralogia de Fallot, que é um problema congênito no coração causado pela má formação do músculo cardíaco.

Logo depois do nascimento do bebê, Cristiano falou sobre o susto com o diagnóstico ainda durante a gestação. "Nosso filho, desde a barriga da sua mamãe, foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot. Aquilo foi um choque, me perdi completamente, o medo dominou meu corpo, mente e alma, pensar na possibilidade de perder meu filho. Chorei muitas noites sozinho, só eu e Deus. Eu tinha que ser forte e estar forte e passar segurança a minha esposa, minha família, mas sabe de onde veio tanta força? Deus", disse ele na época.