Segundo filho de Projota nasce após a separação dos pais

O cantor Projota já é pai pela segunda vez! O filho caçula dele nasceu nesta segunda-feira, 3, diz colunista

O cantor Projota já é papai pela segunda vez! Nesta segunda-feira, 3, a ex-mulher dele, Tamy Contro, deu à luz um menino, chamado Otto. O nascimento foi anunciado pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Os dois já são pais de uma menina, Marieva, de 3 anos. O bebê veio ao mundo após a separação dos pais.

Projota e Tamy terminaram o casamento durante a gestação dela. A revelação do término aconteceu após a influenciadora digital responder a perguntar de uma seguidora nos Stories do Instagram. Ela confirmou que eles estão separados e confessou que está "emocionalmente instável por conta da gravidez".

"Sim (estamos separados). Mas como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, etc, não quero falar mais detalhes sobre esse assunto. Minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças, espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações, sei que Deus tem um plano maior pra mim, seguimos...", respondeu ela.