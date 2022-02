Sammy e Pyong Lee celebram 2 anos de Jake com temática de super-herói: ''Família Aranha''

Com decoração do Homem Aranha, Sammy Lee e Pyong Lee se fantasiam para comemorar aniversário de Jake

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 11h59

Nesta segunda-feira, 21, Sammy Lee (23) e Pyong Lee (28) encantaram seus seguidores ao compartilhar registros da festa de dois aninhos do filho, Jake.

Os papais corujas decidiram fazer uma festinha intimista para o herdeiro com uma decoração impecável no tema do Homem Aranha.

“Nossa família aranha! 2 anos do Jake”, escreveram na legenda da publicação, até se fantasiando como o super-herói da Marvel para brincar com o pequeno.

Pelos comentários, os fãs ficaram encantados. “Família linda”, disse um. “Amo tanto”, declarou outro. “Cresceu tão rápido!”, afirmou mais um.

Vale lembrar que o menino nasceu durante o confinamento de Pyong no BBB20. De lá para cá, o casal teve algumas turbulências e chegaram a se separar, mas se reconciliaram e seguem juntos.