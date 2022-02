Sammy e Pyong Lee levam o filho, Jake, para se divertir em parque de diversões

Pyong e Sammy Lee se divertiram no parque de diversões ao lado do filho, Jake

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 18h26

Pyong Lee (29) e Sammy Lee (23) levaram o filho Jake (1) para se divertir em um parque de diversões.

O casal esteve no Beto Carrero World, localizado em Penha, Santa Catarina, e visitaram os bastidores do show da Hot Wheels. Além disso, eles aproveitaram as atrações e shows. Valoe dizer que essa foi a primeira vez que o casal esteve no parque.

Nos Stories do Instagram, Sammy falou sobre a felicidade de conhecer o parque com 23 anos, e contou que o herdeiro estava vidrado nas atrações. "Eu vivendo tudo pela primeira vez com os 23 anos. Jake com 2 anos", falou ela.

Jake se diverte em cama elastica

O filho de Pyong e Sammy Lee, Jake, explodiu o fofurômetro ao aparecer num momento de descontração na cama elástica. Aproveitando o dia na escolinha, o pequeno fez sucesso com o sorrisão enquanto se divertia no brinquedo.

Confira:

Foto: André Jesus