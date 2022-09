Renata Kuerten deixa a maternidade com a filha recém-nascida, Lorena

Renata Kuerten surge sorridente e com a filha nos braços em sua saída da maternidade nesta sexta-feira, 30

A modelo e apresentadora Renata Kuerten já deixou a maternidade com a filha recém-nascida, Lorena, fruto do casamento com Beto Senna. A bebê veio ao mundo no dia 27 de setembro, por meio do parto cesárea, na maternidade do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Antes de deixar o local, a mamãe coruja posou para fotos com a filha e a família. Além disso, ela mostrou a decoração que fez na maternidade para receber as visitas nos primeiros dias de vida da filha.

O nascimento da bebê foi anunciado pela mamãe coruja nas redes sociais. "Lorena chegou... Junto trouxe um amor e alegria sem explicação. A bolsa estourou a tarde em plena ultrassom e eu sem nada organizado em casa, pra recebê-la. Mas graças a Deus deu tudo certo. Claro com o papai mais querido e calmo que eu poderia escolher @betosenna5 . Nossa bebê veio super saudável e calminha", disse ela.

Veja as fotos de Renata Kuerten com a filha na maternidade:

