Renata Kuerten dá à luz Lorena, sua primeira filha com Beto Senna

Renata Kuerten mostra o rostinho da filha recém-nascida, Lorena: 'A bolsa estourou no ultrassom'

A modelo e apresentadora Renata Kuerten já é mamãe! Ela anunciou que a primeira filha, Lorena, fruto do casamento com Beto Senna, nasceu na última terça-feira, 27, de forma repentina. A mamãe coruja foi fazer um exame de ultrassom e a bolsa estourou. Ela foi para a maternidade e a bebê nasceu.

Nas redes sociais, a estrela contou sobre o momento especial e também já mostrou as primeiras fotos do rostinho da filha recém-nascida.

"Lorena chegou... Junto trouxe um amor e alegria sem explicação. A bolsa estourou a tarde em plena ultrassom e eu sem nada organizado em casa, pra recebê-la. Mas graças a Deus deu tudo certo. Claro com o papai mais querido e calmo que eu poderia escolher @betosenna5 . Nossa bebê veio super saudável e calminha. Obrigada @hannarocha por me salvar de última hora, as fotossss estão lindas", disse ela.

Renata Kuerten contou sobre o sonho de ter uma menina

Em conversa com o site CARAS Digital, Renata Kuerten revelou que estava muito feliz com a espera pelo nascimento da primeira filha."Era meu sonho ser mãe de menina. Sempre quis para poder homenagear a minha mãe colocando o nome de Lorena. Ela está tão feliz com a homenagem", afirmou ela, que sempre quis aumentar a família. "Não foi planejado para esse momento, mas era algo que nós sempre queríamos. Íamos esperar até ano que vem, mas Deus quis assim. E sou muito grata por isso", declarou.

Além disso, ela contou que o marido será um paizão. "Vai ser o mais babão do mundo, ele sim sonhava em ser pai desde o primeiro dia que me conheceu. Todos os dias são incríveis ao lado do Beto. Ele beija a barriga toda hora, conversa com a Lorena e ora todas as noites com ela", afirmou.