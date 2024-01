Renata Domínguez abre detalhes do primeiro aniversário da filha: 'Noite perfeita'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Renata Domínguez falou sobre o planejamento da festa de um ano de Giulia, sua filha primogênita

Renata Domínguez (43) comemorou o primeiro aniversário de Giulia, sua filha primogênita, na última sexta-feira, 19. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz abriu detalhes da festa e explicou como planejou o momento especial para a família.

A pequena completou seu primeiro ano em 28 de dezembro, porém, a festa aconteceu na última semana. Com uma decoração em tons de lilás e rosa, o momento teve cada detalhe pensado pela atriz. "A festa teve tudo a ver com ela. Era como se os convidados entrassem no maravilhoso jardim encantado da ursinha Giulia", explica Renata Domínguez .

"Tudo o que planejei e imaginei para ser uma noite perfeita, foi transformado em realidade por uma equipe incrível", completa. A decoração foi feita por Fernanda Sanchez, os looks da pequena por Carol Guerra, e a família escolheu o buffet Ra Tim Boom para celebrar o momento.

"Foi o lugar ideal para Giulia aproveitar a noite, e ela curtiu muito. Brincou na área baby, dançou suas músicas preferidas, não estranhou ninguém e esteve ao lado de tanta gente que acompanhou o crescimento dela. Foi emocionante ver todos os convidados felizes por estarem estar ali."

Para Renata Domínguez, a noite especial foi um sonho realizado para a família. "A comemoração fechou e celebrou esse primeiro ano que foi tão intenso e cheio de amor. O sorriso dela não tem preço e foi ele que recompensou todo o esforço que fizemos para essa noite ser mágica. Mal posso esperar pela de dois anos [risos]."

A atriz é casada com LeandroGléria, pai da pequena Giulia, desde 2021. Antes, ela viveu um relacionamento com o diretor Edson Spinello entre os anos de 2013 e 2015. Seu atual marido também é pai de Victoria de Oliveira, fruto de um relacionamento anterior.

CONFIRA FOTOS DE RENATA DOMINGUEZ AO LADO DA FAMÍLIA: