Grávida, Renata Domínguez exibe barrigão ao surgir de biquíni na piscina

Atriz Renata Domínguez encantou ao mostrar barriguinha de grávida em foto deslumbrante na piscina

Redação Publicado em 10/08/2022, às 09h12

Grávida de seu primeiro filho ou filha, a atriz Renata Domínguez (42) mostrou como já está o tamanho do bebê ao compartilhar uma foto nesta terça-feira, 09, curtindo uma piscina com muita beleza.

De biquíni preto fininho, a apresentadora apareceu deslumbrante usando óculos escuros, chapéu, argolas e um batom vermelho nos lábios. O grande destaque então ficou para seu barrigão, que surgiu pintado com uma mão rosa e outra azul.

"Menino ou menina? Ta chegando a hora de revelar o sexo do neném", disse Renata Domínguez sobre ainda não saber o sexo da criança.

Ao surgir plena no registro na piscina, a atriz logo recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores. "Maravilhosa", admiraram os internautas a futura mamãe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Domínguez (@re_dominguez)

Renata Domínguez anuncia gravidez

No último mês, Renata Domínguez anunciou que está grávida de seu marido, Leandro Gléria. O bebê será o primeiro filho do casal. Na rede social, ela contou a novidade para todos.

"G-R-Á-V-I-D-O-S. Como esperei pra viver isso… Deus é maravilhoso! Quem diria que aquele beijo (roubado) era o encontro com o amor da minha vida… E depois de 3 anos desse sonho realizado, veio a resposta de Deus!", falou ela.

O casamento de Renata Domínguez e Leandro Gléria aconteceu em março de 2021. A cerimônia foi de um estilo intimista por conta da pandemia da covid-19. "Casei. É oficial! Não teve festa, nem convidados, nem família presente porque essa é nossa realidade hoje. Sim, foi bem diferente do que um dia sonhamos para gente... Mas nem por isso foi menos especial, porque o amor é maior que tudo isso", disse ela na ocasião ao exibir cliques do momento especial em que trocou alianças com o amado usando um vestido moderno.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!