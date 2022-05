Rafa Brites flagra Felipe Andreoli chorando com Leon no colo e fala sobre paternidade: ''Homens não se permitem''

Ao publicar vídeo emocionante, Rafa Brites faz reflexão sobre paternidade

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 10h39

Rafa Brites (35) conseguiu arrancar lágrimas dos internautas com a reflexão que fez na última terça-feira, 24.

Em seu Instagram, a apresentadora publicou um vídeo de um momento simples, porém muito emocionante, de Felipe Andreoli (42) com o caçula deles.

No registro, o jornalista apareceu chorando enquanto o pequeno Leon (3 meses) dormia deitadinho em seu colo.

Como legenda do post, ela conversou sobre paternidade. “Assim que nosso segundo filho nasceu gravei esse vídeo. Um dia disseram que colo de mãe é melhor… Disseram que o jeito que a mãe faz que é o certo, que pai só consegue interagir depois que o bebê cresce”, começou.

“E com essas e outras inverdades muitos homens não se permitem viver a paternidade integralmente, perdem a oportunidade de se entregar aos hormônios, porque sim já foi provado que os níveis de ocitocina e prolactina do pai que vive isso profundamente aumentam assim como da mãe. Junto disso disseram que homens devem ser duros, frios e que não devem chorar. O machismo tole toda e qualquer chance desses homens viverem o amor na sua forma mais bela, e também estarem disponíveis totalmente para a parentalidade”, prosseguiu a maravilhosa.

“Eu celebro poder ver esses padrões sendo quebrados pelo Felipe Andreoli diariamente, e as consequências incríveis que isso traz para nossos filhos e para mim como mulher e mãe. Agora, deixa eu pegar um lencinho aqui para ele e para mim”, brincou no final do texto.

Confira o vídeo que Rafa Brites publicou na qual Felipe Andreoli aparece chorando com Leon no colo: