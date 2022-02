Rafa Brites comemora o aniversário de 42 anos do marido, Felipe Andreoli: ''Tenho a sorte de viver ao lado dele''

A apresentadora Rafa Brites fez uma declaração de amor para celebrar os 42 anos de Felipe Andreoli

CARAS Digital Publicado em 05/02/2022, às 10h27

Neste sábado, 5, Felipe Andreoli está completando 42 anos de vida! E para celebrar, a esposa, Rafa Brites (35), fez uma linda declaração de amor.

No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou um registro do amado durante um café da manhã especial e o homenageou.

"Bom dia pra os 4.2 do meu amor, meu gatão, ponta firme e gente boa. Ha 12 anos tenho a sorte de viver ao lado dele, construir, desconstruir, reconstruir mas principalmente aprender. Ele acha que eu o ensino muito, e sempre sai falando isso por ai, mas a real é que eu aprendo demais com esse cara, sem palestrinha… aprendo nos exemplos. Me torno uma pessoa melhor… ah e informada e culta kkk pq ele é uma enciclopédia ambulante", disse ela.

Na sequência, a mãe de Rocco (4) e Leon comentou sobre a sorte de ter o apresentador ao seu lado: "Agora vamos falar de sorte. O pai que meus filhos têm. Sim isso é sorte, pq na hora de escolher o critério era um carinha delicia pra curtir umas loucuras comigo! Check! Mas engravidamos no sofá e ai? Mano que revelação, que paizão! Como eu sempre digo assim da ate pra ter mais filhos. Hoje e todos os dias celebro sua saúde, sua vida e seus sonhos que tenho o privilégio de sonhar junto".

Por fim, Rafa o parabenizou: "Te amo demais da conta! Obrigada por comer os ovos horrorosos (vide zoom na foto) que faço pra vc! E la foi ele pra Globo no plantão de final de semana…", concluiu.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE RAFA BRITES