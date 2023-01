Priyanka Chopra falou pela 1ª vez sobre nascimento prematuro da sua filha com Nick Jonas

A atriz Priyanka Chopra contou que não sabia se a filha, que nasceu de barriga de aluguel com apenas 28 semanas, sobreviveria

Priyanka Chopra (40), contou em entrevista a British Vogue, sobre a chegada da primeira filha, Malti Marie, de 10 meses, fruto do casamento com o cantor Nick Jonas. A bebê que veio ao mundo através de uma barriga de aluguel, nasceu de 28 semanas, aproximadamente 7 meses.

A atriz foi criticada por usar barriga de aluguel, entre outras coisas, de “terceirizar” a gravidez. “Eu desenvolvi um bloqueio quando as pessoas falam sobre mim”, diz ela. “Mas é tão doloroso quando eles falam sobre minha filha. Tenho sido muito protetora com este capítulo da minha vida. Porque não se trata apenas da minha vida. É dela também", completou.

“Agora sinto que tenho um centro, uma sensação de calma, porque todas as decisões acabam sendo sobre ela. Eu tenho, tipo, sete câmeras no quarto dela”, completa.

Em maio do ano passado, a atriz compartilhou a primeira foto da filha e escreveu sobre as dificuldades que viveu na época que sua filha nasceu. “Neste Dia das Mães não podemos deixar de refletir sobre estes últimos meses e a montanha-russa em que estivemos, que agora sabemos, muitas pessoas também passaram. Depois de mais de 100 dias na UTIN, nossa filhinha finalmente está em casa”, disse Priyanka.

“Estamos muito felizes por nossa garotinha finalmente estar em casa. Nosso próximo capítulo começa agora, e nosso bebê é realmente foda. Vamos pegar MM! Mamãe e papai te amam”, continuou. “Além disso... não há ninguém com quem eu prefira fazer isso do que você. Obrigado por me fazer uma mamãe. Nick Jonas, eu te amo”, disse Priyanka sobre o marido.

Malti nasceu prematura, um trimestre antes da data prevista. Os bebês nascidos tão cedo são considerados “extremamente” prematuros e muitas vezes incorrem em problemas de saúde significativos e de longo prazo. “Eu estava na sala de cirurgia [sala de cirurgia] quando ela saiu. Ela era tão pequena, menor que a minha mão”, conta. “Eu vi o que as enfermeiras de terapia intensiva fazem. Eles fazem a obra de Deus. Nick e eu estávamos lá enquanto a entubavam. Eu não sei como eles encontraram o que precisavam [em seu corpo minúsculo] para entuba-la."

“Passamos todos os dias com ela no meu peito, no peito do meu marido”, diz Chopra Jonas com ternura. “Eu não sabia se ela sobreviveria ou não.", revelou a atriz.