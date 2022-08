Pérola Faria encanta ao mostrar o rostinho do filho recém-nascido

Mamãe de primeira viagem, Pérola Faria dá close no rosto do filho, que apareceu com os olhos bem abertos em novo vídeo

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 09h56

A atriz Pérola Faria (31) explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 30, ao mostrar um novo momento do seu filho, Joaquim, para os fãs. Ela registrou quando o bebê estava em seu colo e observava tudo ao seu redor.

Nas imagens, ela mostrou que o bebê tem bastante cabelo e é fofíssimo. “Amor que não cabe”, disse a artista na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram o bebê. “Coisa mais linda”, disse um seguidor. “Ah que lindinho”, afirmou outro. “Que perfeição”, declarou mais um.

Nascimento do filho de Pérola Faria

Joaquim é fruto do relacionamento de Pérola Faria com o ator Mario Bregieira e nasceu no dia 10 de agosto no Rio de Janeiro. Após a chegada do bebê, a mamãe coruja celebrou o momento.

"Joaquim foi quem nos deu a luz e nos tornou pais. Às 21h21 do dia 10/08/2022, nasceu nosso maior presente de Deus. E por um sinal Dele precisou vir antes ao mundo. Que saibamos ser exemplos e guiá-lo com muita sabedoria, paciência e amor", disse ela na legenda do post.

O bebê veio ao mundo por meio do parto cesárea, com 2,9 kg e 47 centímetros.

