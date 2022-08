Pérola Faria mostra a primeira foto do filho recém-nascido

Pérola Faria comemora o nascimento do primeiro filho, Joaquim, e mostra a foto na sala de parto

A atriz Pérola Faria está radiante com o nascimento do seu primeiro filho, Joaquim, fruto do relacionamento com o ator Mario Bregieira. O bebê nasceu na noite de quarta-feira, 10, em uma maternidade no Rio de Janeiro.

Nesta quinta-feia, 11, a mamãe coruja já apresentou o bebê para seus fãs. Por meio de um post no Instagram, ela mostrou as primeiras fotos com o filho no colo ainda na sala de parto.

"Joaquim foi quem nos deu a luz e nos tornou pais. Às 21h21 do dia 10/08/2022, nasceu nosso maior presente de Deus. E por um sinal Dele precisou vir antes ao mundo. Que saibamos ser exemplos e guiá-lo com muita sabedoria, paciência e amor", disse ela na legenda do post.

O bebê veio ao mundo por meio do parto cesárea, com 2,9 kg e 47 centímetros.

Na coluna de Patricia Kogut, a atriz contou que deu à luz com 38 semanas de gestações por causa da colestase gestacional. “Identificamos rapidamente e já cuidamos de tudo para que agora pudéssemos estar aqui saudáveis e emocionados com esta nova vida”, disse ela.

Veja as primeiras fotos de Pérola Faria e Mario Bregieira com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙿é𝚛𝚘𝚕𝚊 🐚 (@perolafaria)

