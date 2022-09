Pérola Faria encanta ao mostrar foto com o filho antes do banho: "Fofura"

A atriz Pérola Faria postou um clique encantador com o filho, Joaquim, antes do banho no chuveiro

CARAS Digital Publicado em 03/09/2022, às 14h51

Pérola Faria (31) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique encantador com o filho, Joaquim. O menino, fruto de seu relacionamento com Mario Bregieira, nasceu no dia 10 agosto.

Na imagem publicada em seu perfil no Instagram neste sábado, 3, o pequeno aparece no colo da mamãe pouco antes deles tomaram um banho de chuveiro juntos. Ao dividir o registro com os fãs, a atriz se derreteu. "Momentinho antes do banho juntinho… Mamães, quem também ama/amava dar banho no chuveiro?!"

Os internautas ficaram encantados com o registro entre mãe e filho. "Que fofura. Que Deus abençoe", disse uma seguidora. "Que lindos. Joaquim é muito fofo", falou outra. "Quanto amor em uma imagem", comentou uma fã.

Confira o lindo clique de Pérola Faria com o filho

Parto prematuro

Pérola Faria deu detalhes sobre o parto prematuro do filho, Joaquim. O menino nasceu no dia 10 de agosto após a atriz começar a sentir muita coceira nas mãos e nos pés. No relato, ela revelou que decidiu procurar ajuda profissional e foi diagnosticada com colestase gestacional.

"[...] Joaquim veio antes porque descobri um quadro, um detalhe que eu já sabia que tinha desde o início da gravidez, que é a questão das enzimas hepáticas muito alteradas. Deu uma alteração, que causou um sintoma muito louco: coceira muito intensa nas mãos e nos pés. Isso pode virar uma coisa muito séria para o bebê e se não prestar a atenção, já era", explicou ela no começo do vídeo.

