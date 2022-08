Pérola Faria fala sobre parto prematuro do filho após doença gestacional

A atriz Pérola Faria deu detalhes sobre o parto do filho, Joaquim, que nasceu no dia 10 de agosto

Pérola Faria(31) deu detalhes sobre o parto prematuro do filho, Joaquim, nas redes sociais. O menino, fruto de seu relacionamento com Mario Bregieira, nasceu na última quarta-feira, 10, após a atriz começar a sentir muita coceira nas mãos e nos pés.

No relato, a atriz revelou que decidiu procurar ajuda profissional e foi diagnosticada com colestase gestacional, doença que faz com que as toxinas permaneça mais tempo no fígado, por isso, o parto do bebê precisou ser induzido para que a saúde dele não fosse comprometida.

"Ainda não aparecemos por aqui para contar como foi tudo, como foi a correria... Acabou que o Joaquim veio antes porque descobri um quadro, um detalhe que eu já sabia que tinha desde o início da gravidez, que é a questão das enzimas hepáticas muito alteradas. Deu uma alteração, que causou um sintoma muito louco: coceira muito intensa nas mãos e nos pés. Isso pode virar uma coisa muito séria para o bebê e se não prestar a atenção, já era", explicou ela no começo do vídeo.

Apoio do marido

A atriz seguiu o relato agradecendo o apoio que recebeu de Mario Bregieira ao começar a sentir os sintomas. "Por sorte tenho um superparceiro, que leva a sério tudo o que sinto. Nós, mães, sabemos quando não é uma coceira só."

"Fu investigar o que era isso... Pesquisei no Google, me ajudou a ficar com desespero e sair correndo para ver o que era. Dormi chorando no dia. 'E se for isso, meu Deus?' E era. Fui internada e me falaram: 'Vai ser internada hoje para parir hoje. Foi isso", recordou, revelando que o parto de Joaquim foi adiantado em uma seguida.

Pérola também contou que soube que algumas mulheres já perderam seus bebês por causa da doença. "É uma coisa muito séria e meio silenciosa. O sintoma é bem chato, muita coceira, mas tem gente que pode achar que é só uma alergia, mas tem que ficar atento mesmo. Tem gente que tem que adiantar o parto em 30 semanas", completou.

