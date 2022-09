Pérola Faria e o noivo comemoram um mês do filho, Joaquim: ''O maior presente''

Com ensaio fotográfico, Pérola Faria e Mario Bregieira comemoram o primeiro mesversário do filho, Joaquim

Pérola Faria (31) e Mario Bregieira estão comemorando o primeiro mês de vida do filho, Joaquim. Pelas redes sociais, o casal compartilhou lindos registros e celebraram a data especial.

Para a ocasião, os atores publicaram fotos inéditas do ensaio fotográfico com o herdeiro e se declaram.

"Meu pedacinho", disse a artista. "Há 1 mês atrás nós ganhávamos o maior presente de Deus nas nossas vidas. Feliz 1 mês meu amor, você é nossa maior motivação para sermos melhores a cada dia", declarou o papai.

Recentemente, Pérola Faria a atriz compartilhou um registro feito durante ensaio newborn do pequeno Joaquim, quando ele estava na segunda semana de vida.

PÉROLA FARIA ENCANTA AO MOSTRAR FOTO DO FILHO ANTES DO BANHO

Pérola Faria (31) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique encantador com o filho, Joaquim. O menino, fruto de seu relacionamento com Mario Bregieira, nasceu no dia 10 agosto. Na imagem publicada em seu perfil, o pequeno aparece no colo da mamãe pouco antes deles tomaram um banho de chuveiro juntos. Ao dividir o registro com os fãs, a atriz se derreteu. "Momentinho antes do banho juntinho… Mamães, quem também ama/amava dar banho no chuveiro?!".

