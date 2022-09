Pérola Faria resgata foto fofa do filho de leãozinho na 2ª semana de vida

Atriz Pérola Faria explode o fofurômetro com registro do filho, Joaquim, vestido de leãozinho nas primeiras semanas de vida

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 15h41

A mamãe de primeira viagem Pérola Faria (31) arrancou elogios dos fãs ao postar um clique fofíssimo do seu primeiro filho nas redes sociais!

No feriado desta quarta-feira, 07, a atriz compartilhou um registro feito durante ensaio newborn do pequeno Joaquim, fruto do relacionamento com o noivo Mário Bregieira, quando ele estava na segunda semana de vida. O herdeiro do casal completa um mês de vida no próximo sábado, 10.

Na foto, feita pela fotógrafa Alessandra Villar, o bebê surgiu com vestido de leãozinho, de olhinhos fechados, e encantou os seguidores.

"Meu leãozinho registrado pela @andressavillarfotografia na sua segunda semana de vida…", babou Pérola na legenda. "Ai meu Deus, @perolafaria! Estou encantada com tanta fofura!", elogiou uma internauta. "Tão lindo", disse outra. "Meu Deus que lindo", destacou uma terceira. "O leãozinho mais lindo desse mundo, amo!", declarou mais uma.

Na terça-feira, 06, Pérola mostrou um momento fofo do herdeiro com o gatinho de estimação da família e falou sobre a chegada do primeiro mês de vida de Joaquim: "Essa semana nosso pequenino já completa um mês em nossas vidas... Um mês que descobri o real sentido de tudo. Só um mês, e tanta coisa já vivemos juntinhos. Ainda temos muito pela frente. Sorte a nossa ter você, Joaquim".

Confira a foto do filho de Pérola Faria:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙿é𝚛𝚘𝚕𝚊 (@perolafaria)

Pérola Faria exibe clique de Joaquim antes do banho

Pérola Faria encantou a web com registro encantador com o filho Joaquim. Na imagem, o pequeno aparece no colo da mamãe pouco antes deles tomaram um banho de chuveiro juntos. Ao dividir o registro com os fãs, a atriz se derreteu. "Momentinho antes do banho juntinho… Mamães, quem também ama/amava dar banho no chuveiro?!", disse ela.

