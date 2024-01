Pedro Scooby mostra os primeiros passos de sua filha com Cintia Dicker

Em suas redes sociais, Pedro Scooby mostra os primeiros passos de Aurora, sua filha de 1 ano com Cintia Dicker; confira!

O surfista Pedro Scooby está cada dia mais animado com os avanços de sua filha, Aurora, de 1 ano, fruto de seu relacionamento com Cintia Dicker. Nesta quarta-feira, 17, o atleta mostrou em suas redes sociais que a pequena já sabe andar sozinha!

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o ex-BBB 22 registrou os primeiros passos de sua herdeira. No vídeo, a pequena iniciou nos braços de sua mãe e caminhou lentamente até seu pai, que estava sentado no chão e a incentivando a andar.

Após a conquista, a família comemorou super feliz e Pedro fez questão de agarrar Aurora, dando vários beijinhos em seu rosto. "Meu amor, você é linda. Tá andando!", celebrou o surfista, que afirmou que sequer queria ir para a praia para ficar com a filha pelo resto do dia. A bebê ainda fez o caminho de volta até sua mãe.

Foto: Reprodução / Instagram

Pedro Scooby e Cintia Dicker assumiram seu namoro publicamente em 2019 e sua herdeira, Aurora, deu boas-vindas ao mundo em 2022. O atleta ainda tem outros três filhos, Dom, Bem e Liz, de seu antigo relacionamento com a atriz Luana Piovani.

Cintia Dicker revela detalhes da decoração do quarto da filha

No último dia 11, Cintia Dicker usou suas redes sociais para mostrar a decoração do quarto de sua filha com o surfista Pedro Scooby, a pequena Aurora, de 1 ano. Em seu perfil oficial do Instagram, ela exibiu os detalhes do cômodo em um vídeo.

"Vem conhecer o quarto encantado da Aurora!", escreveu ela na legenda da publicação. O interior do cômodo é carregado por um tom neutro, com paredes, móveis e roupas de cama em tons mais claros. O ambiente ainda conta com diversas almofadas, bichos de pelúcia e desenhos de arco-íris e corações para compor a decoração.

A modelo conta que, ao entrar no quarto, a pequena Aurora teve uma reação positiva. "Acho que tá super aprovado por ela também. É um sonho isso aqui.", completa.