Pedro Scooby divide momento fofo com a filha caçula, Aurora: "Surfista"

Pedro Scooby encantou os seguidores ao mostrar que a pequena Aurora quer seguir seus passos e se tornar uma mini surfista

O atleta Pedro Scooby encantou seus seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira,3, ao compartilhar um momento fofo com sua filha caçula, Aurora, que está com nove meses. A menina, que é fruto do relacionamento com a modelo Cintia Dicker, demonstrou interesse em seguir os passos do pai ao brincar com uma prancha de surf nos registros.

Através de seu perfil oficial do Instagram, o ex-participante do reality show da Globo, o 'Big Brother Brasil 22', aparece na sala de casa posando com a bebê, que usa uma roupinha rosa com direito a lacinho fofo de cabelo. Entre os registros, é possível notar o orgulho do pai, que aparece mostrando os primeiros passos do surf para a pequena.

Aurora assiste atenta e posa sorridente com o papai coruja, mostrando que o surf é uma paixão que corre nas veias da família de Scooby. Na legenda, Pedro se derreteu pelos registros com a menina: “Tem alguém querendo virar surfista”, brincou o atleta, que já recebeu uma série de conquistas e prêmios pela prática do esporte.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Pedro se derreteram com as imagens e aproveitaram para fazer algumas comparações: “É todinha ele “, uma admiradora apontou semelhança com o surfista. “Mini Cintia”, defendeu mais uma. “Uma mistura do papai e da mamãe perfeita”, disse outra. “Com um professor desse vai ser a melhor”, elogiou uma.

Vale lembrar que além de Aurora, Pedro também é pai de Dom, de 11 anos, e dos gêmeos, Bem e Liz, que estão com sete anos. Eles são fruto de seu casamento com a atriz e apresentadora Luana Piovani e moram com a mãe em Portugal. Recentemente, o ex-casal enfrentou uma batalha judicial, mas chegaram a um acordo após uma mediação.

“Teve um sacrifício muito grande para que chegássemos num consenso bom e isso aconteceu, chegamos num contrato incrível de parentalidade, organizamos super bem a pensão para os gastos das crianças e esse é o meu paraíso astral", Luana comentou sobre o fim da disputa judicial com Scooby em agosto deste ano.

Cintia Dicker e Pedro Scooby celebram mesversário de Aurora:

No mês passado, a modelo Cintia Dicker encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar registros inéditos da filha, Aurora. A menina, fruto de seu relacionamento com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, completou nove meses de vida e recebeu uma declaração linda da modelo. A mamãe abriu um álbum de fotos com cliques fofos dos últimos meses da menina e pediu para o tempo 'ir com calma'.