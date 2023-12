Pamela Domingues faz chá de bebê temático; veja as fotos

Grávida de um menino, apresentadora Pamela Domingues, do 'Mulheres', fez chá de bebê com tema de viagem e encantou com detalhes

A apresentadora Pamela Domingues, do programa Mulheres, fez o chá de bebê de seu primeiro filho com o esposo, Fernando Ferrari. No último final de semana, a comunicadora realizou o evento e encantou ao mostrar com exclusividade para a CARAS Digital os registros do momento.

Grávida de um menino, que se chamará Bento, a mamãe promoveu a reunião em família com muita comida gostosa e também escolheu o tema de viagem para celebrar o seu primeiro herdeiro. Com ursinhos, aviões e detalhes em azul, o espaço doi decorado.

Com um vestido azul, de modelo longo, Pamela Domingue deixou sua barriguinha de 29 semanas em evidência. Ela encantou ao exibir Bento no abdômen e posar para as fotos com seu eleito e sua cachorrinha.

É bom lembrar que a apresentadora se casou nos últimos meses e, durante a festa, ela fez o chá revelação. O momento especial foi realizado em uma casa e ao livre, a comunicadora entrou com sua cachorrinha para trocar alianças. Veja fotos do casamento aqui.

Veja as fotos do chá de bebê de Pamela Domingues:

Fotos: Bruno Ulivieri

Pamela Domingues fala sobre assumir o 'Mulheres' grávida

Aos 36 anos, Pamela já havia congelado óvulos há três anos, quando havia acabado de conhecer o noivo e o pai de seu bebê, Fernando Ferrari. Nos últimos meses, o casal estava considerando ter um herdeiro, contudo, decidiram adiar o plano ao saberem que ela assumiria o Mulheres com a saída de Regina Volpato. Mas, a decisão foi um pouquinho tarde, porque a apresentadora já estava grávida.

"O convite para apresentar o 'Mulheres' veio um pouco antes, mas pouco antes, eu tinha um combinado com o meu noivo que a partir do dia 25 de maio, que é meu aniversário, nós iríamos começar a tentar e nós tentamos, no dia 25, e na semana seguinte eu recebi o convite pra apresentar o Mulheres, aí nós voltamos a conversar e decidimos adiar esse plano de engravidar para o próximo ano pra que eu tivesse tempo de viver uma coisa de cada vez, aí mal sabia eu que já estava grávida", contou ela como tudo aconteceu.