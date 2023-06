Neymar Jr: internautas criam apelido inusitado para a filha do jogador

Após Neymar Jr e Bruna Biancardi anunciarem que vão ter uma menina, internautas não perdoam e criam meme com suposto nome da criança

Neste final de semana, o jogador de futebol Neymar Jr e sua namorada, a influencer Bruna Biancardi, agitaram a internet com o chá revelação no Rio de Janeiro. Grávida pela primeira vez, ela descobriu que vai ter uma menina com o atleta. Com isso, os fãs não perdoaram e logo criaram um apelido para a criança.

Nas redes sociais, vários memes surgiram com a revelação de que Neymar terá uma menina e até um suposto nome para a criança repercutiu entre os internautas. Os fãs começaram a brincar que a menina possa se chamar 'Neymara' .

“Que a Neymara venha com saúde e que o pai tome juízo, amém”, disse um internauta. “Então, será que a filha do Neymar Junior vai se chamar Neymara Sandy?”, afirmou outro. “Bem-vinda Neymara Junia”, escreveu mais um.

Já pensou se a Neymara arranja um

Namorado igual ao pai dela 🥹🥹 — Macuxi🏹 (@_macuxi_) June 24, 2023

Que a Neymara venha com saúde e que o pai tome juízo, amém 🙌🏼 https://t.co/vOikw0h2C7 — ㎡ⅰレ∑и∆ (@eumilenal) June 24, 2023

Atualizações Neymar:

• Traiu Bruna Biancardi

• Assumiu Traição

• Pai de Neymar preso

• Casa nova Interditada

• Neymara revelada pic.twitter.com/uTmBNYZk0P — 🐺 (@euviniribeiro_) June 24, 2023

Então, será que a filha do Neymar Júnior vai se chamar Neymara Sandy? — Monalisa Cavalcante (@monarockce) June 24, 2023

Não é Neymara seus d0ent3s, é juninha. — Ray ˢᶠᶜ | ⁿʲʳ (@neymarei_) June 24, 2023

A revelação do sexo do segundo filho de Neymar Jr aconteceu durante uma festa luxuosa na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no último sábado, 24. A celebração contou com decoração caprichada em uma tenda montada no jardim da propriedade, com direito a um carrossel no meio, menu personalizado e louças em tons de rosa, azul e branco.

Nas redes sociais, o casal revelou que o sexo da criança foi divulgado quando o filho mais velho dele, Davi Lucca, de 11 anos, apertou um botão e soltou papel picado na cor rosa, anunciando que será uma menina.

"Estávamos tão ansiosos por esse momento. Não vemos a hora de te conhecer pessoalmente, filha. Você é o nosso maior presente!", se derreteu Biancardi, que aparece no vídeo trocando um colar com o atleta, antes da revelação.