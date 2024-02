Neymar encanta ao mostrar novas fotos com Mavie e Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar compartilhou o momento fofíssimo de seu reencontro com a filha caçula, Mavie, ao lado de Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr. deixou os seguidores encantados neste sábado, 03, ao publicar novos registros fofíssimos da filha caçula, Mavie, de apenas três meses de vida. Através de seu Instagram oficial, o craque mostrou o momento em que reencontrou a herdeira junto com Bruna Biancardi, sua ex-namorada.

Em uma das imagens publicadas, Neymar surge sorridente ao se aproximar da bebê para pegá-la no colo. Na segunda foto, o atacante do Al-Hilal e Bruna posaram juntinhos segurando a herdeira. "Mavie", escreveu ele na legenda, seguido de um coração.

Na última sexta-feira, 02, os dois fizeram uma rara aparição juntos durante aniversário do filho de um dos amigos do craque, realizado em Santos, no litoral Paulista. Em fotos do evento, Neymar e Bruna posaram sorridentes, porém distantes no clique, enquanto ela segurava Mavie.

Vale lembrar que Neymar Jr. e Bruna Biancardi estão separados desde novembro do ano passado. O término do relacionamento, anunciado pela influenciadora digital, aconteceu em meio a rumores de uma possível traição do jogador.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Bruna Biancardi mostra detalhes de sua rotina de trabalho pós-maternidade

A modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou que está trabalhando a todo vapor, mesmo após o nascimento de sua filha, Mavie, de 3 meses, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar Jr. Na última terça-feira, 30, a mamãe compartilhou detalhes de sua rotina de trabalho após o nascimento da bebê nas redes sociais.

Em vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, Bruna inicia seu dia cuidando de si mesma e sua filha. No registro, ela aparece fazendo sua rotina matinal, passando um tempo de qualidade com Mavie, com direito a leitura e banho antes de iniciar o dia.

Depois, a modelo seguiu para o trabalho, onde ela apareceu se arrumando para uma sessão de fotos, sempre com a bebê no colo. Bruna também arrasou ao posar deslumbrante para a câmera e aproveitou todos os momentos livres para estar com a filha.

Na publicação, a influenciadora ainda mostrou algumas de suas refeições e momentos felizes na companhia de seus cachorros. "Um pouquinho de como foi o meu dia hoje...", escreveu ela na legenda da publicação.