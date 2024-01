Sempre acompanhada de Mavie, sua filha com Neymar Jr, Bruna Biancardi mostra detalhes de sua rotina de trabalho pós-maternidade nas redes sociais

A modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou que está trabalhando a todo vapor, mesmo após o nascimento de sua filha, Mavie, de 3 meses, fruto de seu antigo relacionamento com Neymar Jr. Nesta terça-feira, 30, a mamãe compartilhou detalhes de sua rotina de trabalho após o nascimento da bebê nas redes sociais.

Em vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, Bruna inicia seu dia cuidando de si mesma e sua filha. No registro, ela aparece fazendo sua rotina matinal, passando um tempo de qualidade com Mavie, com direito a leitura e banho antes de iniciar o dia.

Depois, a modelo seguiu para o trabalho, onde ela apareceu se arrumando para uma sessão de fotos, sempre com a bebê no colo. Bruna também arrasou ao posar deslumbrante para a câmera e aproveitou todos os momentos livres para estar com a filha.

Na publicação, a influenciadora ainda mostrou algumas de suas refeições e momentos felizes na companhia de seus cachorros. "Um pouquinho de como foi o meu dia hoje...", escreveu ela na legenda da publicação.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar Jr perde a paciência e rebate comentários sobre aparência

Ainda nesta terça-feira, 30, o jogador de futebol Neymar Jr decidiu rebater alguns comentários que recebeu sobre seu físico. O craque da Seleção Brasileira foi alvo de críticas ao aparecer diferente em público durante o fim de semana e ficou revoltado ao ser chamado de 'gordo'.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Neymar apareceu em um vídeo todo suado após um treino. O craque, que compartilha detalhes de sua intensa recuperação física após sofrer uma lesão em outubro do ano passado e está sem jogar desde então, aproveitou a oportunidade para comentar sobre a polêmica.

“Treininho de hoje finalizado,” o jogador iniciou o vídeo na academia em sua mansão e na sequência, começou a rebater os recentes comentários: “Acima do peso beleza, mas gordo? Acho que não. Chupa haters”, disse enquanto dava risada. No final do registro, o atleta fez questão de levantar sua camisa para exibir sua barriga.