Nasceu! Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, dá à luz Luna

Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, mostra as primeiras fotos da filha recém-nascida, Luna, ainda na sala de parto da maternidade

A influenciadora digital Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, já é mamãe! Nesta terça-feira, 7, ela anunciou o nascimento de sua primeira filha, Luna, fruto do casamento com Gabriel Farias. A bebê nasceu em uma maternidade e já foi apresentada aos fãs dos pais em suas primeiras fotos.

No Instagram, a mamãe coruja mostrou as fotos da bebê em seu colo logo após o parto. “Como um presente enviado do céu… Luna”, disse ela na legenda.

Nos comentários, vários amigos famosos comemoraram o nascimento da bebê. Valesca Popozuda disse: “Own. Saúde”. Gabi Martins escreveu: “Que Deus abençoe muito. Princesa”. Mariely Santos escreveu: “Titia te ama”.

View this post on Instagram A post shared by Mirella Santos (@eumirellasantos)

Mirella Santos fez festa para se despedir do barrigão

A influenciadora Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, está chegando na reta final da gravidez e decidiu fazer uma despedida do barrigão ao lado de amigos e família. Através das suas redes sociais, ela compartilhou diversos registros dos dois dias de celebração em Recife, no Pernambuco, onde reside atualmente.

Para a festa, realizada em um resort, Mirella escolheu as cores rosa e azul como identidade visual. Nas imagens publicadas, é possível observar todos os convidados usando os mesmos looks de moda praia, além de uma saída de praia nos mesmos tons.

No primeiro dia da 'despedida do bucho', como ela mesma nomeou o evento, a amiga de MC Loma participou de um chá de bebê, onde precisava adivinhar quais objetos a bebê tinha ganhado. Com quase 18 milhões de seguidores, Mirella Santos deixou a festa entre os assuntos mais comentados na web.