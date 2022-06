Nasce o filho de Leandro Lima, o Levi de Pantanal, e Flávia Lucini

Leandro Lima, que faz o Levi de Pantanal, já é papai pela segunda vez

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 10h23

O ator Leandro Lima e a esposa, a modelo Flávia Lucini, já estão com o filho, Toni, nos braços. O nascimento do bebê foi confirmado pela assessoria de imprensa do artista, mas o casal ainda não revelou mais detalhes sobre a chegada do herdeiro.

Toni é o segundo filho de Leandro Lima e nasceu na noite de sexta-feira, 3. Ele já é pai de Giulia Lins, de 21 anos, fruto de relacionamento anterior.

Leandro e Flávia estão juntos há 10 anos. Há pouco tempo, ele celebrou a gravidez da esposa e o sucesso na carreira, já que está dando um show como o Levi no remake da novela Pantanal, da Globo. “Terminando a novela, vem meu filho chegando... Estamos muito felizes com tudo isso. É um grande momento. 2022 é um ano que vou lembrar para sempre”, disse ele.

O anúncio da gravidez da esposa de Leandro Lima

Leandro Lima anunciou que a esposa estava grávida do primeiro filho juntos em janeiro de 2022. Os dois posaram juntos e segurando o teste de gravidez.

"2022 dez anos juntos, muita história pra contar, lugares no mundo, amigos amados, altos e baixos. Acho que passamos por tudo isso juntos para chegar esse momento mágico. Vem neném aí!!! Estamos muuuito felizes e entre todos o desejos para este ano o maior de todos é que este bebê venha com toda saúde e encha nossa vida de alegria", disse ele, na época.