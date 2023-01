Naomi Campbell mostra foto rara com filha de 1 ano

Modelo Naomi Campbell compartilha momentos vividos com a pequena em suas redes sociais

A top model Naomi Campbell (52) compartilhou em suas redes sociais alguns cliques raros de sua única filha. Comemorando a chegada de 2023, a modelo surgiu ao lado da pequena de 1 ano e meio, sem mostrar o rosto da criança.

Nos cliques, ela relembra alguns momentos do ano de 2022, e mostra como foi sua virada de ano. Em algumas fotos ela aparece sentada na praia de pedras ao lado da filha, já em outras, usando um vestido longo e branco com a pequena no colo durante o Réveillon.

“Feliz Ano Novo! Queridos, que Deus mantenha você e sua família felizes e saudáveis durante todo o ano. Que a presença de Deus nunca saia do seu coração. A cada novo capítulo da sua vida, que o Senhor lhe conceda a Sua graça e força em 2023”, ainda agradecendo seus amigos Umar Kamani e Nada Delles por receberem as duas na virada do ano. “Obrigada por abraçarem meu feijãozinho e eu. Melhores anfitriões, noite tocante. Amor, Naomi”, completou, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dr Naomi Campbell (@naomi)



Naomi Campbell mostra fotos dos primeiros passos da filha

Discreta sobre sua vida pessoal, a modelo Naomi Campbell abriu para celebrar um momento especial na vida da filha. Nas redes sociais, Naomi mostrou fotos de quando a filha deu seus primeiros passos. Nas imagens, as duas apareceram de mãos dadas em um lindo jardim. “Meu amor, minhas batidas de coração dando seus primeiros passos”, disse ela na legenda. A chegada da filha de Naomi foi revelada por ela nas redes sociais em maio de 2021. “Uma pequena benção me escolheu para ser a mãe dela. Estou muito honrada em ter essa alma em minha vida, não há palavras para descrever essa novidade que agora eu divido com vocês. Não há amor maior”, disse ela, na época.