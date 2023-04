Na reta final da gravidez de Viih Tube, Eliezer faz reflexão sobre a paternidade: “Um suporte”

O ex-BBB Eliezer compartilhou com seus seguidores uma reflexão sobre a paternidade na reta final da gestação de sua esposa Viih Tube

Nesta semana, Eliezer foi ao seu Instagram fazer uma reflexão sobre seu papel como pai, já que sua primeira filha Lua está prestes a vir ao mundo.

“Nós estamos na fase final da nossa gestação. Eu falo nossa porque por mais que a Viih esteja grávida, a gestação é do casal”, começou dizendo o marido de Viih Tube que está na reta final da gravidez.

Eliezer continuou: “Estou falando isso porque durante esse período, esses nove meses, a coisa que eu mais escutei foi que: ‘Pai só é pai quando o bebê nasce’. O que eu não acho que seja verdade. Acho que essa frase é uma frase que foi imposta pela sociedade, uma sociedade machista, numa intenção do homem postergar cada vez mais a responsabilidade que a paternidade, a maternidade traz. O que é uma grande pena, as pessoas perdem muitos momentos”.

“O homem realmente não é o protagonista, nunca vai ser, essa não é a intenção. Mas ele é um suporte muito importante para a mulher. Muitos parceiros, muitos homens, ouvi vários relatos, que simplesmente deixaram a mulher de lado, não queriam saber. E a mulher se sentia ali, insegura, com medo. O papel do pai nessa fase da gestação, é ser o suporte. Ser a parte que vai estar sempre ali do lado para a mulher ter uma segurança”, ainda comentou.

O participante do BBB 22 ainda deu detalhes: “No meu caso com a Viih, nossa relação era muito recente. Então a gestação juntou muito a gente, fez a gente se enxergar como uma família. Se eu me afastasse, se eu tivesse longe, esses vínculos, essas ligações não seriam construídas com ela. Então é isso, queria deixar essa reflexão, o pai é pai sim, desde o momento que a gente descobre que está grávido”.

Nos comentários, Viih Tube se declarou ao amado: “Amor, queria que todas as gravidinhas pudessem ter o mesmo apoio e segurança que tenho com você, só que com os parceiros delas. Não tem preço! Sinto que nós 3 juntos, podemos tudo! Você me dá muita força”.

Outra ex-BBB, Flay comentou sobre o casal que aguarda a primeira filha: “Orgulho de vocês, parabéns Eli e Viih pelo amadurecimento e cumplicidade no processo”.

Os seguidores de Eliezer adoraram o vídeo feito pelo futuro papai e rasgaram elogios nos comentários. “Cara, você é incrível. Parabéns @viihtube, melhor pai para sua Lua. Deus te de um homem sensível. Isso o torna mais homens que muitos homens”, escreveu uma fã.

E outra seguidora comentou: “Todos os pais deveriam pensar dessa forma! Muitos casamentos acabam durante a gestação”. E Eli respondeu: “Sim, por isso fiz essa reflexão”.

Preparada!

Em suas redes sociais, Viih Tube encantou seus seguidores ao compartilhar um vídeo mostrando a organização da mala maternidade para o parto de Lua.

No clipe, a youtuber aparecia organizando roupinhas para a menina, itens de higiene e documentos importantes para a hora que a primogênita chegar ao mundo.