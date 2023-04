Vai nascer! Viih Tube prepara mala maternidade para a chegada de Lua

Na reta final da gestação, Viih Tube exibe detalhes da preparação para o nascimento da primogênita: “Feliz demais”

Na reta final da gestação, a mamãe coruja Viih Tube (23) mostrou que está ansiosa para a chegada de sua primogênita Lua, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer (33). No último domingo, 02, a youtuber encantou os seguidores ao compartilhar todos os detalhes da mala que a acompanhará na maternidade para dar à luz a pequena.

No vídeo publicado em seu Instagram, Viih surge sorridente e mostra item a item de sua lista da maternidade, organizando os conjuntinhos da filha com muito carinho. Além das roupinhas fofas, a influenciadora também mostrou a organização dos itens de higiene e documentação da herdeira: “Gosto de me sentir preparada pra tudo”, ela explicou.

Ainda no registro, Viih guardou todos os itens e se derreteu: “Foi muito gostoso montar a mala, tô muito ansiosa”. Além de abrir o coração sobre o momento na legenda: “Feliz demais em poder mostrar pra vocês cada preparativo para receber a Lua. EU NÃO CONSIGO ME CONTER DE TANTA FELICIDADE!”, exclamou em letra maiúscula.

Nos comentários, os seguidores se derreteram com a atenção da mamãe do ano: “A Lua vai nascer mais estilosa que eu com 30 anos”, um seguidor brincou sobre as peças da pequena. “Parece que engravidei junto, amo ver seus preparativos!”, outra admiradora brincou. “É notório o quanto a gestação te amadureceu. Felicidades nessa nova etapa!”, desejou mais uma.

Eliezer revela como Viih Tube come carne bovina sem enjoar na gravidez

Eliezer decidiu abrir detalhes da gestação de Viih Tube em seu Instagram na última sexta-feira, 31. Ele revelou que está se dedicando mais a cozinhar, principalmente em tentar fazer com que a futura mamãe consiga comer carne bovina, já que desde o início da gestação, a esposa começou a ter enjoos e passou a evitar o alimento.