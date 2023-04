Eliezer revela como Viih Tube come carne bovina sem enjoar na gravidez

Ex-BBB Eliezer conta que Viih Tube, que espera por Lua, tem ficado enjoada durante a gravidez ao comer carne vermelha

Na noite desta sexta-feira, o ex-participante do Big Brother Brasil e influenciador digital Eliezer decidiu mostrar como tem ajudado sua mulher, a youtuber Viih Tube, durante a reta final de sua gravideza, enquanto a primeira filha do casal, Lua, não nasce. Ele revelou que está se dedicando mais a cozinhar, principalmente em tentar fazer com que a futura mamãe consiga comer carne bovina sem enjoar.

“Desde o começo da gravidez, a Viih não estava comendo carne bovina, porque fica enjoada. Aí eu fico me virando nos 30 pra inventar maneiras e molhos pra ela manter a carne bovina na alimentação”, escreveu o influenciador, durante o story que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

E parece que o resultado das aventuras na cozinha de Eli tem sido aprovados pela influenciadora. “Meu Deus do céu. Eu não estou conseguindo comer carne sem nada. Mas que molho é esse? Esse gostinho de alho”, respondeu Viih.

Viih Tube posta vídeo mostrando o corpo real na reta final da gravidez

Viih Tube que já está na reta final da gravidez, dividiu com os fãs um vídeo fazendo 'tour pelo corpo'. Nos registros, a influenciadora surge de lingerie ao exibir as mudanças no corpo de forma detalhada.

"Decidi fazer um tour pelo meu corpo grávida para acolher outras gravidinhas nesse momento também. Bora lá: primeira coisa que eu reparei foi minha auréola que cresceu escureceu muito. Como eu não posso mostrar ela aqui para você, estou mostrando minha cicatriz, que também ganhou muita pigmentação, seguindo a auréola, o queque é completamente normal e hormonal", começou falando.

"Celulite no bumbum ganhei bastante na coxa; também não fiz dieta come tudo que eu quis, engordei mais do que deveria. Inclusive, meu umbigo saiu todinho para fora... Eu ganhei também essa manchinha e minha barriga também ficou meio peluda; a pigmentação dos pelinhos fazem parte de uma reação hormonal que é completamente normal nessa fase tem gente que tem até aflição no umbigo para fora. Estrias ganhei dos dois ladinhos", disse ela, mostrando as estrias vermelhas mais recentes.