Mônica Benini exibe cena fofa ao surgir dançando com a filha, Lara

Mônica Benini compartilhou um vídeo fofo dançando com a filha, Lara, no colo

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 16h54

Nesta terça-feira, 6, Mônica Benini (36) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento fofo que viveu ao lado da filha, Lara (10 meses). A artista publicou um vídeo onde ela aparece dançando com a pequena no colo, enquanto eles curtiam uma praia.

No clipe, a mamãe babona se abraça com a filha, enquanto olha para ela apaixonantemente, mostrando a beleza da natureza para ela. Ela ainda esbanjou estilos ao usando um vestido transparente vermelho, com algumas flores estampadas, enquanto a menina usa uma roupinha de frio, por conta do vento.

Na legenda, a mamãe se derreteu pela herdeira: "Que a gente siga dançando por aí, minha menina".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que bom te ver dançando pelo mundo!", escreveu um. "Deu soninho aqui", falou outro. Fernanda Rodrigues (42), amiga da artista, também não se aguentou e deixou alguns emojis de corações.

Confira o vídeo fofo de Mônica Benini dançando com a filha, Lara:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por M Ô N I C A B E N I N I (@monicabenini)

Mônica Benini e Lara exibem momento carinhoso em foto

Recentemente, Mônica Benini aproveitou o final de semana em família para registrar um momento carinhoso com a filha, Lara. Nas imagens, mãe e filha aparecem coladinhas, curtindo o dia ensolarado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!