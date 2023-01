Mônica Benini, esposa de Junior Lima, amamenta a caçula: ''Coração só falta parar''

Mulher de Junior Lima, influenciadora Mônica Benini se declara ao compartilhar foto dando de mamar para a filha, Lara

A esposa de Junior Lima (38), Monica Benini (37) encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento encantador com a filha caçula do casal!

No clique, publicado em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital e designer de joias aparece dando de mamar para a pequena Lara, de um aninho. Ela e Junior também são pais de Otto, de 5 anos de idade.

"Ela me abraça apertado enquanto mama… e meu coração só falta parar", escreveu Mônica Benini na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores se derreteram pela imagem. "Se tem coisa melhor do que esse momento, desconheço! É um cansaço sem fim, mas um amor e gratidão proporcionais!", "As crianças estão vindo com cílios prontos. Coisa mais linda!", "A melhor fase. Eu amei amamentação!", "Laços fortes sendo criados. Muito especial", disseram alguns fãs.

Recentemente, Mônica falou da relação com Junior e revelou se pretende ter mais filhos. Questionada por seguidora, ela brincou: "Estamos satisfeitíssimos com dois. Fechamos a fábrica."

Confira a foto de Monica Benini com a filha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por M Ô N I C A B E N I N I (@monicabenini)

Junior Lima encanta ao mostrar fotos com os dois filhos

O músico e cantor Junior Lima agitou as redes sociais recentemente ao compartilhar novas fotos com os seus filhos, Otto e Lara, frutos do casamento com Monica Benini. Discreto com a vida pessoal, o artista abriu uma exceção desta vez para desejar um feliz início de ano para seus fãs.

Nas fotos, o papai coruja apareceu brincando com as crianças no sofá de casa e esbanjou alegria com o momento especial. Porém, ele tomou o cuidado de preservar os rostos dos filhos, já que preza pela privacidade das crianças durante o crescimento. “Otto e Lara desejam um feliz 2023 pra vocês!”, disse ele na legenda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!