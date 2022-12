Mônica Benini fala sobre relação com Junior Lima e revela se pretende ter mais filhos

Designer de joias Mônica Benini, mulher de Junior Lima, diz que não é ciumenta e responde se quer aumentar a família

A designer de joias Monica Benini (37) bateu um papo com os seguidores nas redes sociais e respondeu algumas curiosidades sobre o casamento com Junior Lima (38)!

Nos stories do Instagram, a modelo revelou se pretendem aumentar a família. Os dois são pais de Otto, de cinco anos, e Lara, de um aninho. Questionada se pretende ter mais filhos, ela brincou: "Estamos satisfeitíssimos com dois. Fechamos a fábrica."

Monica também afirmou que não é ciumenta ao responder internauta que pediu conselho para lidar com ciúme na relação. "Não sei se sou uma boa pessoa pra responder isso, porque eu não sou nada ciumenta. Mas diria pra investir em terapia. E em relacionamentos com pessoas que te respeitem e te transmitam segurança. Tenho pra mim que ciúme, na grande parte das vezes, tá alicerçado em questões internas, sabe? E aí uma boa terapia ajuda demais", disse ela.

Durante a conversa, ela também falou sobre tingir os fios brancos. "Fios brancos não me incomodam. Ao contrário, tenho achado cada vez mais bonito o passar do tempo. E numa sociedade onde os conceitos de belo caminham para uma plasticidade questionável, tenho admirado a beleza daqueles que permitem que o tempo deixe suas marcas", explicou Benini, que ainda recordou a morte de seu irmão ao ser perguntada sobre a maior saudade. "Não importa quantos anos passem, meu irmão sempre será a maior de todas as saudades. Disparado. Meu irmão faleceu em um acidente de carro em 2003. Ele tinha 10 anos na época e eu 18 anos", respondeu ainda.

Confira as respostas de Monica Benini:

Monica Benini faz relato sobre noites sem dormir ao lado da filha

Esposa de Júnior Lima, Mônica Benini fez um relato bastante pessoal e intenso sobre suas noites sem dormir ao lado da filha, Lara. Nas redes sociais, ela contou que desde o nascimento da caçula ainda não conseguiu dormir uma noite completa.

"Estamos vivendo, eu e minha menina, um momento de transição de sono, aqui dentro do nosso universo. Nos últimos tempos, as noites de sono têm sido muito, mas muito desafiadoras. Inúmeros despertares, movimentos e falas onde a vontade genuína era só fechar os olhos e dormir por horas a fio. Tenho ficado muito cansada. E reparado muito nisso", disse.

"Dias atrás comentei em uma consulta que eu não dormia uma noite inteira desde que Lara nasceu. Mais de um ano que meu corpo não sabe o que é uma boa noite de sono. Haja resiliência, haja emocional, haja saúde e imunidade… e haja rede de apoio - e esse talvez seja o mais importante", continuou.

