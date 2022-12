Esposa de Júnior Lima faz relato sobre noites sem dormir ao lado da filha: "muito cansada"

Mônica Benini e Júnior Lima são pais de Otto, 5 anos, e Lara, 1 ano

Esposa de Júnior Lima (38), Mônica Benini (37) fez um relato bastante pessoal e intenso sobre suas noites sem dormir ao lado da filha, Lara, que acaba de completar 1 ano de vida.

Nas redes sociais, ela contou que desde o nascimento da caçula ainda não conseguiu dormir uma noite completa. Mônica e Júnior também são pais de Otto (05).

"Estamos vivendo, eu e minha menina, um momento de transição de sono, aqui dentro do nosso universo. Nos últimos tempos, as noites de sono têm sido muito, mas muito desafiadoras. Inúmeros despertares, movimentos e falas onde a vontade genuína era só fechar os olhos e dormir por horas a fio. Tenho ficado muito cansada. E reparado muito nisso", disse.

"Dias atrás comentei em uma consulta que eu não dormia uma noite inteira desde que Lara nasceu. Mais de um ano que meu corpo não sabe o que é uma boa noite de sono. Haja resiliência, haja emocional, haja saúde e imunidade… e haja rede de apoio - e esse talvez seja o mais importante", continuou.

"É curioso que enquanto a gente tende a reparar no cansaço (porque privação de sono é algo que desestrutura completamente qualquer ser humano), uma vida acontece. É a palavrinha nova que sai sem compromisso, são os passinhos que vão ganhando mais equilíbrio, é o jeitinho novo de mandar beijos, a comida que entrou no cardápio… um mundo de descobertas em uma pessoinha que desconfio carregar em si toda a fofura do mundo", escreveu.

"No desejo de estar presente, de corpo e alma, eu peço sempre pra ser inundada por resiliência, amparo, amor e terapia, rs. Porque a privação de sono passa, mas com ela também vão embora momentos marcantes e deliciosos de uma pessoinha encantadora se descobrindo e descobrindo o mundo. Dessas lembranças, cansada ou não, eu não abdico. E sei lá, sabe, mas eu ando tãooo apaixonada por essa menina", finalizou.

Veja a publicação na íntegra