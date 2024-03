Michelle Loreto explode o fofurômetro com clique inédito da filha: "Ela é doce"

Aurora, a filha da apresentadora Michelle Loreto completou cinco meses de vida nesta quinta-feira (7), e ela se derreteu pela bebê na web

Michelle Loreto usou as redes sociais para compartilhar um clique inédito da filha, Aurora. A menina, fruto de seu relacionamento com o diretor Alexandre Mattoso, completou cinco meses de vida nesta quinta-feira, 7.

Para comemorar a data especial, a apresentadora da Globo dividiu um clique fofo da herdeira ao lado de duas bonecas de pano no feed do Instagram, e se derreteu ao falar sobre como a bebê tem sido uma luz para a sua vida.

"O olhar e o sorriso desta neném me guiam há 5 meses. Eu posso achá-los entre bonecas, durante as mamadas, nos banhos, ao acordar e no silêncio entre uma brincadeira e outra - silêncio só nosso que sem palavras diz tudo que estamos sentindo. Aurora tem uma luz que eu nem sei explicar. Só sentir", afirmou a mamãe.

Michelle seguiu rasgando elogios para a filha. "Ela é doce, de boa, sorridente e muito esperta! Que garotinha legal! Ela trouxe para a minha vida um pacote de suavidade, tranquilidade e força que eu nem sabia que precisava."

"Rorinha, tenho me esforçado, todos os dias, para criar você feliz, saudável e calma. Espero estar fazendo certo, filha. "Parabéns pelos 5 meses. Vamos juntas para os próximos aprendizados. A vida com você tem sido melhor e mais feliz. Te amo. Estarei sempre com você, minha menina", finalizou o texto.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Loreto (@michelleloretoap)

Ensaio fotográfico em família

No ano passado, Michelle realizou um ensaio fotográfico com o marido, o diretor Alexandre Mattoso, e com a filha, Aurora, e dividiu os registros com os fãs. No clique preto e branco, feito pela fotógrafa Ana Pendloski, a bebê aparece encostada no peito do papai, que está abraçando e esposa e dando um beijo em sua cabeça. Já Loreto aprece dando um beijinho na bochecha pequena. "O melhor lugar do mundo é dentro desse abraço.!Amo vocês!", escreveu a artista na legenda da publicação. Confira!