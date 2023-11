Michelle Loreto divide ensaio fotográfico em família: "Melhor lugar"

A apresentadora Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto ao lado do marido e da filha, Aurora

Michelle Loreto usou as redes sociais ao compartilhar um novo clique em família. A apresentadora realizou um ensaio fotográfico com o marido, o diretor Alexandre Mattoso, e com a filha, Aurora, que nasceu no dia 7 de outubro, e encantou os seguidores.

No clique preto e branco publicado no feed do Instagram, feito pela fotógrafa Ana Pendloski, a bebê aparece encostada no peito do papai, que está abrnçando e esposa e dando um beijo em sua cabeça. Já Loreto aprece dando um beijinho na bochecha pequena.

Ao dividir o registro encantador, Michelle se declarou para o marido e para a herdeira. "O melhor lugar do mundo é dentro desse abraço! Amo vocês!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Que foto maravilhosa", disse uma seguidora. "Lindos! Que Deus abençoe sempre a família de vocês!", escreveu outra. "Tanto amor", falou uma terceira. "Abraçar vocês me leva pra um lugar de paz, de leveza e amor infinito", afirmou Alexandre.

No dia 7 de novembro, Aurora completou seu primeiro mês de vida, e a mamãe coruja se derreteu. "Hoje, minha pequena faz 1 mês. São 30 dias de uma explosão de amor, desafios e novas descobertas. Obrigada por ter me escolhido como sua mãe, Aurora!", disse Michelle na ocasião.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Loreto (@michelleloretoap)

Relato sobre o parto

Recentemente, Michelle Loreto fez um post para agradecer à equipe que a acompanhou no parto de sua filha, Aurora. A jornalista contou que a menina nasceu por meio de parto normal, mas afirmou que a chegada do anestesista trouxe muito alívio. A pequena nasceu de 7 de outubro e é a primeira filha da apresentadora com o diretor Alexandre Mattoso.

"Eu já contei aqui pra vocês como foi a chegada da Aurora. Me preparei para um parto normal, porque queria que minha filha recebesse todos os benefícios de um parto assim. Consegui. Sim. Mas não teria sido possível sem essa equipe incrível que me acompanhou e que eu preciso publicamente agradecer [...]", disse a apresentadora em um trecho da postagem. Confira!