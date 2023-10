Michelle Loreto faz novo relato de parto: ‘Me fizeram ficar mais forte’

Michelle Loreto deu a luz a Aurora no dia 7 de outubro, fruto de seu relacionamento com o diretor Alexandre Mattoso

Nesta quinta-feira, 26, Michelle Loreto fez um post para agradecer à equipe que a acompanhou no parto de sua filha, a recém-nascida Aurora. A jornalista contou que a menina nasceu por meio de parto normal, mas afirmou que a chegada do anestesista trouxe muito alívio. A pequena nasceu de 7 de outubro e é a primeira filha da apresentadora com o diretor Alexandre Mattoso.

"Eu já contei aqui pra vocês como foi a chegada da Aurora. Me preparei para um parto normal, porque queria que minha filha recebesse todos os benefícios de um parto assim. Consegui. Sim. Mas não teria sido possível sem essa equipe incrível que me acompanhou e que eu preciso publicamente agradecer", iniciou ela.

"A minha obstetra, Pítia Cárita, ouviu o meu desejo e lutou comigo até o fim -- carinhosa, paciente e atenta a todos os meus sintomas. A enfermeira obstétrica Stella Groba foi um anjo na minha vida -- seu olhar, sua paciência e doçura e seu carinho me fizeram ficar mais forte, resistir. Era ela, com toda experiência, quem me dava o 'vamos nessa' a cada contração", completou a apresentadora do Bem Estar, quadro de saúde nos programas matinais da TV Globo.

Michelle Loreto se declara ao namorado

Ao postar as imagens no feed do Instagram, a apresentadora da Globo falou sobre o puerpério e também se declarou para o pai da menina, Alexandre Mattoso.

"A paixão nasce no beijo, no cheiro, no toque... O amor sobrevive na admiração, no companheirismo, na vontade de ver o outro bem... Nesses primeiros dias de Aurora, em meio a fraldas, mamadas, noites sem dormir e hormônios enlouquecidos com o puerpério, eu passei a te amar ainda mais, Alê. A sua dedicação comigo e com a nossa filha tem deixado os dias mais suaves",afirmou a jornalista no começo do texto.

Quarto da filha

A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao exibir os detalhes do quarto da filha, Aurora. No vídeo postado no Instagram, ela explicou que o cômodo antes era um escritório, e também servia como um quarto de visitas.

"Eu nunca imaginei um quarto tão lindo pra minha filha. Tá lindo! Conseguiram aproveitar elementos que já existiam no quarto e, mesmo com pouco espaço, deixaram tudo bonito e funcional. Obrigada!", escreveu ela na legenda da publicação. Veja os detalhes do quarto!