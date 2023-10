Michelle Loreto desabafa sobre o puerpério e se declara ao namorado

A jornalista Michelle Loreto postou novas fotos do parto da filha, Aurora, e se declarou para o pai da menina

Michelle Loreto usou as redes sociais nesta segunda-feira, 16, para compartilhar novas do parto da filha, Aurora, que nasceu no último dia 7. Ao postar as imagens no feed do Instagram, a apresentadora da Globo falou sobre o puerpério e também se declarou para o pai da menina, Alexandre Mattoso.

"A paixão nasce no beijo, no cheiro, no toque... O amor sobrevive na admiração, no companheirismo, na vontade de ver o outro bem... Nesses primeiros dias de Aurora, em meio a fraldas, mamadas, noites sem dormir e hormônios enlouquecidos com o puerpério, eu passei a te amar ainda mais, Alê. A sua dedicação comigo e com a nossa filha tem deixado os dias mais suaves", afirmou a jornalista no começo do texto.

Depois, Michelle relembrou alguns momentos dos dois ao lado da recém-nascida. "E quando eu acho que você já mostrou toda sua doçura, tem mais. Isso faz com que meu amor só aumente por você. Eu me construo como mãe segurando a sua mão. E, juntos, dançamos e cantamos pra nossa menina nas noites em que ela precisava acordar pra mamar na maternidade, rimos sem parar ao nos depararmos, de madrugada, com aquela fralda suja até o pescoço, choramos juntos de emoção ao ver ela dormir como um anjo."

E completou: "Eu tô exausta, sem saber se é dia ou noite, com o corpo e a cabeça tentando voltar pro lugar, mas eu nunca estive tão feliz e apaixonada - pela Aurora e por você Alexandre Mattoso. Tudo do jeitinho que eu nunca imaginei...", finalizou a postagem.

Relato do parto

Recentemente, Michelle Loreto surpreendeu ao fazer um relato de como foi o parto de sua primeira filha, Aurora. Ela postou fotos inéditas da hora do nascimento da bebê e contou que teve parto normal por indução.

"Queridos, que experiência! Eu me preparei muito para ter um parto normal. Mas uma surpresa no final da gestação poderia atrapalhar tudo: minha pressão subia e não conseguíamos controlar... Mas ainda dava para tentar um parto normal por indução. E eu quis tentar [...]. Sim, eu enlouqueci durante o trabalho de parto. Gritei. Nunca senti tanta dor. Achei que não iria aguentar. Chorei. De medo, emoção e frustração porque já estava quase desistindo. Tantos sentimentos antagônicos! Até que quando vimos... 7 cm de dilatação...dilatação total e Aurora já vindo. Tirei forças sei lá de onde e, mesmo já anestesiada da cintura pra baixo, consegui fazer a força certa [...]", escreveu ela em um trecho. Veja o relato completo!