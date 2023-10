Michelle Loreto se declara ao postar primeira foto com a filha recém-nascida

A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores ao postar a primeira foto após o nascimento da filha, Aurora

Michelle Loreto usou as redes sociais para falar sobre o nascimento da filha, Aurora. A menina, fruto de seu relacionamento com o diretor de TV Alexandre Mattoso, veio ao mundo na madrugada deste sábado, 7.

A jornalista da TV Globo postou em seu perfil no Instagram uma foto tirada pela fotógrafa Ana Pendloski logo após o parto, em que a bebê aparece deitada em seu peito, e se emocionou ao falar sobre o primeiro contato com a recém-nascida.

"Nosso primeiro contato. Há quase 24 horas, eu não paro de olhar pra você. Parece que já te conheço faz tempo, Aurora. E esse é só o começo. Te amo", declarou a mamãe de primeira viagem no começo da legenda.

Depois, a apresentadora do quadro Bem Estar, do programa Encontro, agradeceu as mensagens de carinho e contou que em breve dará seu relato sobre o nascimento de Aurora. "Obrigada a todos que mandam boas energias pra nós. Vou voltar aqui com mais tempo, mais fotos, mais calma e vou contar tudo sobre a experiência mais alucinante e surpreendente da minha vida. #umxero", finalizou.

Nos comentários, os amigos e fãs celebraram a chegada da primeira filha de Loreto. "Parabéns!!!!! Aproveite mesmo cada momentinho. Felicidades pra vocês", disse a apresentadora Fátima Bernardes. "Aurora, bem-vinda à vida", escreveu a jornalista Sandra Annenberg. "Bem-vinda, Aurora!!!! Tudo de mais lindo pra vocês", falou a repórter Cinthia Toledo. "Que Aurora tenha uma jornada linda nesse mundo! Que não lhe falte saúde, amor e amigos! E que suas primeiras semanas como mãe sejam serenas e leves. Tudo de lindo pra vocês!", desejou uma seguidora.

O papai também falou sobre a chegada da filha, e exaltou se declarou para a mamãe. "Que momento sublime! Vocês duas foram incríveis. Filha, tem muito amor e afeto te esperando aqui. Michelle, te amo e te admiro cada vez mais", falou Alexandre Mattoso.

Quarto da filha

A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao exibir os detalhes do quarto da filha, Aurora. No vídeo postado no Instagram, ela explicou que o cômodo antes era um escritório, e também servia como um quarto de visitas.

"Eu nunca imaginei um quarto tão lindo pra minha filha. Tá lindo! Conseguiram aproveitar elementos que já existiam no quarto e, mesmo com pouco espaço, deixaram tudo bonito e funcional. Obrigada!", escreveu ela na legenda da publicação. Veja os detalhes do quarto!