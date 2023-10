Michelle Loreto revela como foi o parto da filha: ‘Nunca senti tanta dor’

Mãe de primeira viagem, Michelle Loreto faz relato de como foi o nascimento de sua filha, Aurora, e esbanja sinceridade: ‘Foi tudo muito rápido’

A jornalista e apresentadora Michelle Loreto surpreendeu ao fazer um relato de como foi o parto de sua primeira filha, Aurora, fruto do relacionamento com o diretor Alexandre Mattoso. Ela fez um post nas redes sociais com fotos inéditas da hora do nascimento da bebê e contou como foi a chegada da herdeira.

Na legenda, ela revelou que teve o parto normal por indução e relembrou as sensações que teve. "O rolê mais louco da minha vida - relatos do meu parto. Queridos, que experiência! Eu me preparei muito para ter um parto normal. Mas uma surpresa no final da gestação poderia atrapalhar tudo: minha pressão subia e não conseguíamos controlar. Minha obstetra (@pitiacarita) foi monitorando dia após dia. Até que chegou a decisão: tem que ser agora, não podemos mais esperar, não havia mais benefícios pra mim e nem pra Aurora. Fiquei frustrada. Mas ainda dava para tentar um parto normal por indução. E eu quis tentar. Fui internada sexta-feira pela manhã. E o que deveria durar 24 horas... levou a metade do tempo. Foi tudo muito rápido", disse ela.

E completou: "Sim, eu enlouqueci durante o trabalho de parto. Gritei. Nunca senti tanta dor. Achei que não iria aguentar. Chorei. De medo, emoção e frustração porque já estava quase desistindo. Tantos sentimentos antagônicos! Até que quando vimos... 7 cm de dilatação...dilatação total e Aurora já vindo. Tirei forças sei lá de onde e, mesmo já anestesiada da cintura pra baixo, consegui fazer a força certa (obrigada @liviafrulani , minha fisioterapeuta pélvica). 2:14 da madrugada do dia 07 de outubro de 2023. Aurora veio ao mundo com 37 semanas e 6 dias, super saudável. A minha reação vocês podem ver pelas fotos. Foi um misto de: "essa é Aurora?" "esse bebê saiu de dentro de mim?" "não sei pegar, tenho medo"... Até que ela veio pro meu colo e começamos a nos conhecer".

Por fim, ela refletiu sobre essa experiência. "Ainda não sei dizer o que essa experiência mudou dentro de mim. Mas, com certeza, alguma coisa mudou. Não conseguiria ter feito tudo sozinha, obviamente. O apoio, principalmente emocional, que recebi ali na hora, foi decisivo para o resultado final", afirmou.

Quarto da filha de Michelle Loreto

A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao exibir os detalhes do quarto da filha, Aurora, fruto de seu relacionamento com o diretor de TV Alexandre Mattoso.

No feed do Instagram, a apresentadora do quadro 'Bem Estar', do programa 'Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, postou um vídeo mostrando a decoração do quartinho da herdeira. Na gravação, ela explicou que o cômodo antes era um escritório, e também servia como um quarto de visitas.

Os móveis são azuis, para combinar com o guarda-roupa de Loreto. Algumas paredes possuem texturas de cimento queimado, e outra foi decorada com um papel de parede com constelação solar. O ambiente também tem um espaço para a poltrona de amamentação, e um quadro de Blika, a cachorrinha da família.