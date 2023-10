Michelle Loreto exibe detalhes do quarto da filha, Aurora

A apresentadora Michelle Loreto encantou os seguidores ao mostrar os detalhes do quarto de sua primeira filha

A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais ao exibir os detalhes do quarto da filha, Aurora, fruto de seu relacionamento com o diretor de TV Alexandre Mattoso. A menina, aliás, nasceu na madrugada deste sábado, 7.

No feed do Instagram, a apresentadora do quadro 'Bem Estar', do programa 'Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, postou um vídeo mostrando a decoração do quartinho da herdeira. Na gravação, ela explicou que o cômodo antes era um escritório, e também servia como um quarto de visitas.

Os móveis são azuis, para combinar com o guarda-roupa de Loreto. Algumas paredes possuem texturas de cimento queimado, e outra foi decorada com um papel de parede com constelação solar. O ambiente também tem um espaço para a poltrona de amamentação, e um quadro de Blika, a cachorrinha da família.

"Eu nunca imaginei um quarto tão lindo pra minha filha. Tá lindo! Conseguiram aproveitar elementos que já existiam no quarto e, mesmo com pouco espaço, deixaram tudo bonito e funcional. Obrigada!", escreveu ela na legenda da publicação.

Michelle, vale dizer, dividiu vários momentos da gestação com seus seguidores, e recentemente, ela chegou a desabafar sobre a reta final da gravidez. "Chegamos aos 9 meses, minha filha! Eu me sinto cansada, pesada, mas iluminada pela luz que vem de você. Que surpresa essa jornada que você tem me levado. Gestar... nunca imaginei! [...]", disse ela em um trecho do desabafo.

Confira o vídeo do quarto de Aurora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Loreto (@michelleloretoap)

Apresentadores do 'É de Casa' parabenizam Michelle Loreto pelo nascimento da filha

Michelle Loreto deu à luz Aurora, sua primeira filha, na madrugada deste sábado, 07, de parto normal em uma maternidade de São Paulo. Os apresentadores do "É de Casa" comemoraram a notícia e parabenizaram a jornalista e o papai, o diretor da TV Globo Alexandre Mattoso. Maria Beltrão e Thelma Assis deram a notícia para os telespectadores e parabenizaram o casal emocionadas. Veja as declarações!