Apresentadores do ‘É de Casa’ parabenizam Michelle Loreto pelo nascimento da primeira filha, Aurora

Maria Beltrão e Thelma Assis comemoram a chegada neste sábado, 07, da filha da apresentadora, Michelle Loreto, do 'Bem Estar'

Michelle Loreto deu à luz Aurora, sua primeira filha, na madrugada deste sábado, 07, de parto normal em uma maternidade de São Paulo. Os apresentadores do "É de Casa" comemoraram a notícia e parabenizaram a jornalista e o papai, o diretor da TV Globo Alexandre Mattoso.Maria Beltrão e Thelma Assis deram a notícia para os telespectadores e parabenizaram o casal emocionadas.

"A gente tá até emocionado, queremos mandar um beijo para um casal muito querido. Nossa querida Michelle Loreto e nosso colega Alexandre Mattoso que ganharam o maior presente da vida, a filhinha deles. A Aurora nasceu. Que Deus abençoe muito essa família querida. Estamos aqui nessa alegria", celebrou Maria Beltrão.

"Seja bem-vinda! Parabéns, papais", disse Thelma Assis. Recentemente a apresentadora compartilhou um clique do barrigão na reta final da gravidez e falou sobre como estava se sentindo na legenda do post:

"Chegamos aos 9 meses, minha filha! Eu me sinto cansada, pesada, mas iluminada pela luz que vem de você. Que surpresa essa jornada que você tem me levado. Gestar... nunca imaginei! Sentir você mexer é, realmente, uma sensação incrível”, descreveu.

Michelle Loreto desabafa sobre as mudanças no corpo durante a gravidez

Michelle Loreto usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as mudanças que seu corpo vem sofrendo ao longo da gestação da primeira filha.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do quadro Bem Estar, do programa Encontro, confessou que para ela não foi fácil ver seu corpo mudando. "Foi fácil ver meu corpo mudando? Para mim não foi. Para você que está me assistindo pode não ter sido uma questão, para mim foi. Eu não gostei, eu não achei legal", ressaltou.

Depois, Michelle enumerou algumas modificações que ela não gostou, como estrias, machas nas axilas, e a cicatriz da redução da mama que alargou e manchou. "Eu já estava preparada porque já tinha acontecido com a Viih Tube, ela tem uma redução de mama, e eu também", contou ela.