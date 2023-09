Grávida, Michelle Loreto desabafa sobre as mudanças no corpo: "Aprendendo a aceitar"

A apresentadora Michelle Loreto está à espera da primeira filha, e refletiu sobre as mudanças do seu corpo ao longo da gestação

A jornalista Michelle Loreto usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para fazer um desabafo sobre as mudanças que seu corpo vem sofrendo ao longo da gestação da primeira filha, Aurora, fruto de seu relacionamento com o diretor Alexandre Mattoso.

Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora do quadro Bem Estar, do programa Encontro, confessou que para ela não foi fácil ver seu corpo mudando. "Foi fácil ver meu corpo mudando? Para mim não foi. Para você que está me assistindo pode não ter sido uma questão, para mim foi. Eu não gostei, eu não achei legal", ressaltou.

Depois, Michelle enumerou algumas modificações que ela não gostou, como estrias, machas nas axilas, e a cicatriz da redução da mama que alargou e manchou. "Eu já estava preparada porque já tinha acontecido com a Viih Tube, ela tem uma redução de mama, e eu também", contou ela, falando também do inchaço dos pés e mãos após o terceiro trimestre.

Mas nem tudo foi ruim, ela contou que gostou da mudança da boca, que parece que ela fez preenchimento labial, a pele, que segundo a jornalista, ficou melhor após os primeiros meses, além do cabelo. Loreto ainda contou que já engordou 16 quilos, mesmo se alimentando de forma saudável.

A mamãe de primeira viagem também aproveitou para deixar uma mensagem para as gestantes. "Mulherada, tá grávida? Se ame, se respeite, se abrace porque o bebê sente isso tudo. E faça tudo pensando em você, no seu bem estar", completou.

Já na legenda, Michelle também deixou uma mensagem. "Como você lidou com a mudança do seu corpo durante a gestação? Me conta! Em alguns momentos, eu não gostei. Mas tô aprendendo a aceitar. E falar sobre isso é libertador. Por isso, quero compartilhar a minha experiência com vocês. Não se sinta sozinha nessas mudanças e nem na aceitação (que, às vezes, vem com o tempo). E se você é homem ou não ligou para as mudanças no seu corpo, não diminua a dor do outro. O estranhamento não tem nada a ver com o amor pela criança que vai chegar", escreveu ela.

Confira o vídeo na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Loreto (@michelleloretoap)

Patrícia Poeta surpreende Michelle Loreto com 'chá de fraldas'

Michelle Loreto, que está grávida pela primeira vez, foi surpreendida por Patrícia Poeta com um 'chá de fraldas'. A jornalista está à espera de uma menina, que se chamará Aurora, fruto de seu relacionamento com o diretor Alexandre Mattoso.

Ao dividir as fotos do chá de fraldas, a apresentadora agradeceu a amiga pela surpresa. "#tbt do chá de fraldas surpresa que a Patrícia Poeta preparou pra mim com o pessoal da TV. Me enganaram direitinho. Não desconfiei de nada! Obrigada, Pat, pela sua amizade, carinho e parceria! Obrigada, meus amores! #chadefraldas #auroravemaí", escreveu ela na legenda. Veja as fotos!