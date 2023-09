Patrícia Poeta surpreende Michelle Loreto com 'chá de fraldas': "Não desconfiei de nada"

Grávida pela primeira vez, Michelle Loreto mostrou os detalhes do 'chá de fraldas' que ganhou de Patrícia Poeta

MichelleLoreto, que está grávida pela primeira vez, foi surpreendida por Patrícia Poeta com um 'chá de fraldas'. A jornalista, que comanda o quadro Bem Estar, no programa Encontro, da Globo, está à espera de uma menina, que se chamará Aurora, fruto de seu relacionamento com o diretor Alexandre Mattoso.

Em seu perfil no Instagram, a mamãe de primeira viagem mostrou os detalhes da festa, que teve a presença dos colegas da emissora. O evento organizado por Patrícia foi decorado com muitas bexigas, e conto com um bolo de dois andares decorado com balões, além de muitos docinhos.

Ao dividir as fotos do chá de fraldas, Michelle agradeceu a amiga pela surpresa. "#tbt do chá de fraldas surpresa que a Patrícia Poeta preparou pra mim com o pessoal da TV. Me enganaram direitinho. Não desconfiei de nada! Obrigada, Pat, pela sua amizade, carinho e parceria! Obrigada, meus amores! #chadefraldas #auroravemaí", escreveu ela na legenda.

Recentemente, Loreto não escondeu a emoção ao ver o rostinho da filha, Aurora. A apresentadora realizou um ultrassom 5D e conseguiu ver os detalhes da herdeira, que já está formada. "Filha, a gente estava numa ansiedade tão grande pra ver seu rostinho. Você já está toda formadinha. Que amor! Nariz e boca da mamãe. E já tem muito cabelo igual ao papai (na última foto dá pra ver, gente). Essa ultrassonografia 5D, tão real, realizou você na nossa cabeça. No nosso coração, você já se concretizou faz tempo, com seus chutes e mexidas, em cada pensamento sobre você", declarou ela.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Loreto (@michelleloretoap)

Michelle relata que foi parar no hospital

Grávida pela primeira vez na vida, a jornalista Michelle Loreto revelou que ficou um pouco assustada nos últimos dias e resolveu ir ao hospital para saber se havia algo de errado com ela ou a bebê Aurora. Com uma foto do ultrassom da menina, a comunicadora global comentou que está tudo bem e que sofreu um susto ao ficar com inchaço intenso por mais de uma semana.

"Minha filha, hoje tomamos um susto. A mamãe está há 10 dias com os pés muito inchados. Tava estranho... Fomos ao hospital, fizemos exames e, ainda bem, está tudo em ordem com Aurora e mamãe. A pressão arterial tá bem, todos os exames estão lindos e você, Rorinha, tá crescendo: 45 cm e 2kg600. 34 semanas... Esperamos por você cheios de ansiedade e amor", contou.