Michelle Loreto se emociona com ultrassom da filha: "Nariz e boca da mamãe"

Á espera da primeira filha, a apresentadora Michelle Loreto postou o ultrassom que mostra o rostinho da filha

Michelle Loreto não escondeu a emoção que sentiu ao ver o rostinho da filha, Aurora. A apresentadora da TV Globo está à espera de sua primeira bebê com o diretor Alexandre Mattoso, e ao realizar um ultrassom 5D, conseguiu ver os detalhes da herdeira, que já está formada.

Ao dividir as imagens em seu perfil oficial no Instagram, a mamãe de primeira viagem confessou que estava muito ansiosa para esse momento. Além disso, ela ressaltou que a filha terá sua boca e seu nariz, e tem muito cabelo como o papai.

"Filha, a gente estava numa ansiedade tão grande pra ver seu rostinho. Você já está toda formadinha. Que amor! Nariz e boca da mamãe. E já tem muito cabelo igual ao papai (na última foto dá pra ver, gente). Essa ultrassonografia 5D, tão real, realizou você na nossa cabeça. No nosso coração, você já se concretizou faz tempo, com seus chutes e mexidas, em cada pensamento sobre você", declarou Michelle no começo do texto.

Em seguida, a jornalista se derreteu pela bebê, e também fez um agradecimento ao seu médico. "Aproveita esse forninho, fica prontinha e, daqui a pouco, vamos estar todos juntos, agarradinhos. Beijos da mamãe e do papai. Dr. Eduardo Santana, obrigada por este momento tão lindo!", finalizou.

Vale dizer que Michelle não planejava engravidar. "[...] Vi o resultado e fiquei uns 15 minutos chorando dentro da cabine. Mandei mensagem para minha mãe com a foto do teste e ela não acreditou, toda a minha família sabia que não queria engravidar", revelou ela em entrevista ao Gshow.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Loreto (@michelleloretoap)

Michelle se assusta com o tamanho da barriga de grávida

Na última segunda-feira, 14, Michelle Loreto usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para exibir um novo clique de sua barriga de grávida. No clique publicado nos Stories do Instagram, a jornalista confessou que está assustada com o tamanho do seu barrigão de 30 semanas de gestação. "Assustada com o tamanho desta barriga. 30 semanas hoje", escreveu.