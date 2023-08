Grávida, Michelle Loreto se choca com o tamanho de sua barriga: "Assustada"

A apresentadora Michelle Loreto, que está grávida pela primeira vez, exibiu sua barriga de 30 semanas de gestação

A apresentadora Michelle Loretousou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para exibir um novo clique de sua barriga de grávida. Ela está à espera de sua primeira filha, Aurora, fruto de seu relacionamento com o diretor Alexandre Mattoso.

No clique publicado nos Stories do Instagram, a jornalista, que aparece usando um moletom preto, confessou que está assustada com o tamanho do seu barrigão. Além disso, ao fazer uma foto em frente ao espelho, ela contou que hoje completa 30 semanas de gestação.

"Assustada com o tamanho desta barriga. 30 semanas hoje", escreveu a mamãe de primeira viagem na legenda da postagem.

Recentemente, Michele fez um ensaio fotográfico com o namorado. Nas fotos, os dois Alexandre apareceram abraçados e trocando carinhos enquanto ela exibia sua barriga em crescimento. A apresentadora também falou sobre a gestação.

"Para o pai da minha filha. Algumas semanas são mais difíceis. Esta, particularmente, foi. Muita correria. Cansaço. Sono mudando. Problemas no mundo lá fora. Susto no mundo aqui de dentro. Senti umas dores estranhas, cólica... Mãe de primeira viagem, eu fiquei assutada! Mas, ainda bem, não era nada. Provavelmente, Dona Aurora se posicionando [...]", disse ela em um trecho da postagem.

Confira a publicação:

Michelle exibe barrigão de grávida - Reprodução/Instagram

Michelle Loreto fala do seu namoro

Recentemente, a apresentadora Michelle Loreto mostrou uma foto encantadora com o amado e celebrou a parceria deles na vida. Na imagem, Alexandre apareceu dando um beijo carinhoso no barrigão de grávida da mamãe. Então, ela refletiu sobre o encontro deles na vida.

"Sobre amor, sustos e mudanças. Aurora não foi planejada. Meu encontro com o Alê muito menos. A gente ainda se pergunta se isso é destino, acaso ou algo de outras vidas. A única resposta que temos é que o hoje é o mais importante. Viver. Aproveitar. Fazer. Mudar se for preciso. Não esperar o "quando" ou o "se". A gente só tem o presente. Quando o futuro me aflige, penso na rede de apoio e de amor que me cerca e fico mais forte. Espero que Aurora sinta isso e saiba que ela nunca estará sozinha...", disse ela.