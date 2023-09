Grávida, Michelle Loreto sofre susto e vai para o hospital: ''Muito inchados''

Com os pés inchados há mais de uma semana, Michelle Loreto sofre susto e vai ao hospital

Grávida pela primeira vez na vida, a jornalista Michelle Loreto revelou que ficou um pouco assustada nos últimos dias e resolveu ir ao hospital nesta terça-feira, 12, para saber se havia algo de errado com ela ou a bebê Aurora.

Com uma foto do ultrassom da menina, a comunicadora global comentou que está tudo bem e que sofreu um susto ao ficar com inchaço intenso por mais de uma semana. Diante da situação, ela resolveu procurar um médico para ver se estava tudo bem.

"Minha filha, hoje tomamos um susto. A mamãe está há 10 dias com os pés muito inchados. Tava estranho... Fomos ao hospital, fizemos exames e, ainda bem, está tudo em ordem com Aurora e mamãe", disse aos internautas como está.

Michelle Loreto deu mais detalhes sobre a gravidez e a bebê: "A pressão arterial tá bem, todos os exames estão lindos e você, Rorinha, tá crescendo: 45 cm e 2kg600. 34 semanas... Esperamos por você cheios de ansiedade e amor".

Aos 43 anos, Michelle Loreto revelou a gravidez em junho deste ano. A jornalista ficou surpresa, pois não esperava engravidar e nem planejava. “Sabe, então, quando a vida vem e diz que você não sabe de nada e que nem tudo é como você quer? Aconteceu comigo. Em pouco tempo, me apaixonei intensamente, engravidei... e estou vendo muita coisa mudar. No começo, quando descobri a gravidez, foi bem difícil. Visitei sentimentos estranhos, fiquei confusa e perdida. Descobri que lido mal com essa coisa de não ter controle da própria vida, que não sei pedir ajuda", desabafou surpresa ao se ver gerando uma vida.

