Grávida, Michelle Loreto completa 9 meses e exibe o barrigão

Michelle Loreto exibe fotos para destacar o tamanho de sua barriga de 9 meses de gestação e revela com ose sente

A apresentadora Michelle Loreto encantou os seus seguidores na manhã deste sábado, 30, ao mostrar novas fotos do seu barrigão de grávida. Ela contou que acaba de completar 9 meses de gestação e já está na contagem regressiva para o nascimento de sua primeira filha, Aurora, fruto do casamento com o diretor do programa 'Encontro' Alexandre Mattoso.

Nas imagens, ela apareceu de lingerie em um ensaio fotográfico na frente da janela para destacar sua silhueta. Na legenda, a estrela contou como está se sentindo nessa fase.

"Chegamos aos 9 meses, minha filha! Eu me sinto cansada, pesada, mas iluminada pela luz que vem de você. Que surpresa essa jornada que você tem me levado. Gestar... nunca imaginei! Sentir você mexer é, realmente, uma sensação incrível. Não sei de que jeito vou me transformar. Mas essas fotos servem de inspiração pra eu não esquecer que tenho que olhar pra mim também, que é importante esse autocuidado com a cabeça e com o corpo. Quero muito passar isso pra você. Que você venha uma menina feliz, forte e justa. Te espero, meu amor", afirmou ela.

Grávida, Michelle Loreto surge com o namorado em ensaio fotográfico

A apresentadora Michelle Loreto, dos programas Encontro e É De Casa, da Globo, fez um ensaio fotográfico com o namorado, o diretor Alexandre Mattoso, para celebrar o crescimento de sua barriga de grávida. Os dois esperam o nascimento da primeira filha juntos, que receberá o nome de Aurora.

Nas novas fotos, Michelle e Alexandre apareceram abraçados e trocando carinhos enquanto ela exibia sua barriga em crescimento. Na legenda, a jornalista fez questão de celebrar a parceria com o amado durante o período da gestação. Veja: