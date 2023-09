Michelle Loreto fez teste de gravidez em local inusitado. Saiba qual

Grávida da primeira filha, Michelle Loreto revela que descobriu a gestação em local inusitado: ‘Tava quase jogando o teste fora’

A apresentadora Michelle Loreto revelou curiosidades de sua gravidez em um novo vídeo nas redes sociais. Aos 43 anos de idade, ela espera o nascimento de sua primeira filha, Aurora, fruto do relacionamento com o diretorAlexandre Mattoso. Agora, ela contou que fez o teste de gravidez em um local inusitado.

A estrela revelou que decidiu fazer o teste de gravidez na academia após sentir uma mudança em seu corpo. "Eu percebi um dia que os meus seios estavam grandes. Comecei a fazer contas e não batia. Era para eu menstruar naquele dia, então não tinha menstruação atrasada, estava tudo ok. Mas vi que o peito tava doendo de um jeito diferente e tava muito grande. Acabei indo fazer um teste para tirar aquilo da cabeça. Tinha certeza que ia dar negativo, fiz no banheiro a academia, tranquilona. Tava quase jogando o teste fora. Quando fui ver, era positivo", disse ela.

Então, a jornalista ainda contou que não foi fácil passar pelo primeiro trimestre da gravidez e que teve momentos desafiadores. "Parece um pouco forte, mas eu falo que nesse primeiro trimestre eu visitei o inferno. Foi muito difícil para mim. O peito doía, eu tinha um enjoo que não passava um minuto por dia e com nenhum remédio. A outra questão é que eu tomo remédio para ansiedade e depressão. Eu tive um episódio de depressão em 2018 e tive que desmamar esse remédio, ir parando. Fiz tudo direitinho, mas não me adaptei. Aí eu conversei com meu médico psiquiatra e a gente decidiu por uma medicação segura para bebê", relembrou.

Grávida, Michelle Loreto surge com o namorado em ensaio fotográfico

A apresentadora Michelle Loreto, dos programas Encontro e É De Casa, da Globo, fez um ensaio fotográfico com o namorado, o diretor Alexandre Mattoso, para celebrar o crescimento de sua barriga de grávida. Os dois esperam o nascimento da primeira filha juntos, que receberá o nome de Aurora.

Nas novas fotos, Michelle e Alexandre apareceram abraçados e trocando carinhos enquanto ela exibia sua barriga em crescimento. Na legenda, a jornalista fez questão de celebrar a parceria com o amado durante o período da gestação. Veja: