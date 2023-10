Menino ou menina? Juliano Cazarré e a esposa descobrem o sexo do sexto filho

Prestes a se tornar pai pela sexta vez, Juliano Cazarré mostra como descobriu o sexo do novo bebê

O ator Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, já descobriram o sexo do sexto filho. Ela está grávida pela sexta vez e a revelação sobre o novo bebê foi feita na casa da família. Nesta sexta-feira, 6, o artista revelou como a descoberta foi feita em um vídeo encantador nas redes sociais.

Juliano reuniu todos os filhos na sala de sua casa e estourou uma bexiga. Na hora da revelação, vários papeis picados na cor azul caíram no chão. Assim, o casal descobriu que vai ter mais um menino . “É mais um menininho!”, comemorou o papai coruja.

Vale lembrar que Juliano e Leticia já são pais de três meninos, Inácio, Vicente e Gaspar, e também de duas meninas, Madalena e Maria Guilhermina. Atualmente, o ator pode ser visto na novela Fuzuê, trama das 7 da Globo.

Juliano Cazarré fala sobre o sexto filho

O ator Juliano Cazarré participou do programa Encontro, da Globo, na manhã desta sexta-feira, 8, e falou sobre a novidade de que será pai pela sexta vez. Ele e a esposa, Leticia Cazarré, anunciaram nesta semana que ela está grávida do sexto filho do casal. Agora, ele defendeu a postura do casal de não evitar filhos.

Na atração global, ele contou sobre a decisão do casal de não usar métodos para evitar gestações. "A gente está feliz, não imaginava que viria tão rápido. Estamos felizes em ter sido agraciados com mais essa vida para cuidar. Eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente não evita filho, é a nossa postura. A gente está aberto para que a vida possa acontecer. A vida quer viver. A gente sabia que poderia vir. Talvez quisesse que viesse mais para a frente, mas ficamos felizes com a noticia”, afirmou ele. Vale lembrar que o ator é católico e decidiu seguir os preceitos da religião que não permite o uso de métodos contraceptivos para evitar gestações.

Então, o ator ainda comentou sobre a reação dos outros filhos com a família aumentando. "A reação delas é a melhor, todo mundo feliz aqui em casa. Todo mundo muito empolgado. Os mais velhos, Vicente e Inácio, estão muito felizes, e torcendo para saber se é um menino ou menina. O Gaspar beija a barriga da mamãe e conversa com o bebê”, disse ele.