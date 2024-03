MC Mirella resgata foto da infância e compara com a filha, Serena: "Cópia"

Em suas redes sociais, MC Mirella resgata foto de sua infância e se compara com sua filha, Serena, de 2 anos; veja a semelhança!

A funkeira MC Mirella impressionou seus seguidores ao mostrar sua semelhança com sua filha, Serena, de dois meses, fruto de seu relacionamento com o dançarino Dynho Alves. Em suas redes sociais, a cantora resgatou uma foto de sua infância e comparou com uma foto atual de sua herdeira.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Mirella publicou as duas fotos juntas. Na primeira, sua filha apareceu com um lindo laço na cabeça, enquanto brincava com um chocalho. Já na segunda foto, a artista apareceu toda sorridente, também com um laço na cabeça, quando era bebê.

Na legenda, ela se derreteu pelas fotos e ainda apontou como as duas são parecidas. "Eu bebê e a Serena. Ela tá minha cara sim. Vai ser a cópia!", escreveu Mirella junto da foto.

Foto: Reprodução / Instagram

Em dezembro de 2023, quando iniciou sua contagem regressiva para conhecer a filha, a funkeira ainda falou sobre como sua filha seria idêntica a ela. "Pra quem não gostava de mim, se preparem, porque vem aí uma mini Mirellinha. Tem noção, princesa? Vem aí minha mini versão, atualizada e moderna. Vem aí Mirellinha 2.0", brincou a famosa em vídeo compartilhado nas redes sociais.

MC Mirella e Dynho Alves celebram segundo mesversário de Serena

No último dia 26, MC Mirella e Dynho Alves celebraram o segundo mesversário de sua filha, Serena. Nas redes sociais, o casal abriu o álbum de fotos da festinha luxuosa, que teve Minnie Mouse como tema. O evento contou com decoração de vários docinhos, como cupcakes, sorvetes e rosquinhas, além de várias flores, tudo em cores pastéis.

No seu perfil oficial do Instagram, MC Mirella apareceu beijando o seu marido enquanto eles seguravam sua herdeira no colo. Para a ocasião, a funkeira apostou em um macacão branco, com um lindo corset que ressaltou seu corpão. Já Dynho seguiu a paleta de cores e apareceu com uma camiseta branca, mas com boné rosa claro para combinar com sua filha. Serena usou um vestido rosa de tule com estampas de ursinho.

"Feliz mesversário meu amor! 2 meses da minha princesa Serena!!!!", escreveu a funkeira, que compartilhou várias fotos de sua família na mesa do bolo.